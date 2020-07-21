İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu

Süper Lig’de son haftanın programı açıklandı.

Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı. Şampiyon Medipol Başakşehir pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'in 34. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Haftanın açılış maçında cuma günü Antalyaspor - Galatasaray karşılaşacak. Cumartesi günü ise 7 karşılaşma oynanacak. Şampiyon Başakşehir de pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.


Süper Lig'de son haftanın programı şöyle:



24 Temmuz Cuma


21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray



25 Temmuz Cumartesi


21.00 Y. Denizlispor - MKE Ankaragücü


21.00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK


21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor


21.00 Göztepe - DG Sivasspor


21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş


21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor


21.00 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor



26 Temmuz Pazar


17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.