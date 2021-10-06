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Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda 8 hafta geride kalırken, 9 teknik direktör değişimi yaşandı.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 8 hafta geride kalırken, 9 teknik direktör değişimi yaşandı. Ligde geçen sezon 8 hafta itibariyle 4 teknik adam değişikliği yaşanmıştı.


Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 8 hafta geride kalırken, teknik direktör değişimindeki fazlalık da dikkat çekti. 8. hafta sonunda 9 teknik adamın görevine son verildi. Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Alanyaspor, Başakşehir, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor ilk 8 hafta sonunda antrenör değişikliğine gitti.



Geçen sezonu 2'ye katladı


Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda ilk 8 hafta itibariyle toplam 4 teknik adam görev yaptığı takımla yollarını ayırmıştı. Bu sezon ise bu sayı ikiye katlanarak, ilk 8 haftalık periyotta 9 teknik direktör değişimi yapıldı. Son 2 sezonda ilk 8 hafta itibariyle yapılan teknik direktör değişimleri şu şekilde:



2020-2021 sezonu


Trabzonspor: Eddie Newton - Abdullah Avcı


Kayserispor: Bayram Bektaş - Samet Aybaba


MKE Ankaragücü: Fuat Çapa- Mustafa Dalcı


Gençlerbirliği: Nobre - Mustafa Kaplan



Bu sezon


Kasımpaşa: Şenol Can - Cihat Arslan


Kayserispor: Yalçın Koşukavak - Hikmet Karaman


Adana Demirspor: Samet Aybaba- Vincenzo Montella


Göztepe: Ünal Karaman - Nestor El Maestro


Alanyaspor: Çağdaş Atan - Bülent Korkmaz


Çaykur Rizespor: Bülent Uygun - Hamza Hamzaoğlu


Başakşehir: Aykut Kocaman - Emre Belözoğlu


Antalyaspor: Ersun Yanal - Nuri Şahin


Yeni Malatyaspor: İrfan Buz - (Belli değil)



En iyi 5 ligi geride bıraktı


Öte yandan Süper Lig, Avrupa'nın en iyi 5 ligi baz alındığında en fazla teknik direktör değiştirilen lig oldu. Almanya Bundesliga'da bu sezon teknik direktör değiştiren takım bulunmazken, İngiltere Premier Lig'de Watford ve Fransa Ligue 1'de Bordeaux'da teknik direktörler görevine devam etmedi. İtalya Serie A'da Cagliari ile Verona'da teknik adamların görevine son verilirken, İspanya La Liga'da da Levante ve Getafe'de teknik direktörlük koltuğunda değişime gidildi.

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