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Süper Lig'de Türk teknik adam damgası

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın göreve gelmesinin ardından Süper Lig’de yer alan takımların başlarında yabancı teknik adam kalmadı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de yer alan takımların başlarında yabancı teknik adam kalmadı.


Dün Teknik Direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bugün Fenerbahçe'nin başına Ersun Yanal'ın gelmesiyle Süper Lig'de yer alan tüm takımların teknik patronları yerli isimlerden oluştu. Sezon başında Safet Susiç (Akhisar Belediyespor) ve Phillip Cocu (Fenerbahçe) yabancı teknik adam sıfatıyla takımlarında göreve başlamışlardı. Akhisar'da Susiç'in yerine Cihat Arslan, Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle Süper Lig'de yer alan 18 takımın teknik patronlarının hepsi Türk isimlerden oluştu.


İşte Süper Lig'in Türk teknik direktörleri:



Akhisarpor: Cihat Arslan


Antalyaspor: Bülent Korkmaz


Atiker Konyaspor: Aykut Kocaman


Aytemiz Alanyaspor: Sergen Yalçın


Beşiktaş: Şenol Güneş


Bursaspor: Samet Aybaba


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Özdilek


Çaykur Rizespor: Mehmet Ali Karaca


Demir Grup Sivasspor: Hakan Keleş


Evkur Yeni Malatyaspor: Erol Bulut


Fenerbahçe: Ersun Yanal


Galatasaray: Fatih Terim


Göztepe: Kemal Özdeş


Kasımpaşa: Mustafa Denizli


Kayserispor: Hakan Ertürk


Medipol Başakşehir: Abdullah Avcı


MKE Ankaragücü: İsmail Kartal


Trabzonspor: Ünal Karaman

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