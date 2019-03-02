İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig'de usta-çırak haftası

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir zamanlar yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı’ya ve eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı yarın puan ya da puanlar almak için mücadele edecek.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir zamanlar yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı'ya ve eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı yarın puan ya da puanlar almak için mücadele edecek.


Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında E.Yeni Malatyaspor, yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. 51 puanla zirvede yer alan turuncu-lacivertliler, bu zorlu deplasmanı kayıpsız geçerek hem rakipleriyle arasındaki puan farkını korumak hem de önümüzdeki hafta oynayacakları Fenerbahçe müsabakası öncesi moral depolamak istiyor. 34. puanla 5. sırada bulunan Malatyaspor ise saha avantajını da kullanarak bu maçtan puan veya puanlar alarak Avrupa kupalarına katılmak için takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.


Söz konusu mücadele tüm bunların yanında iki teknik adam için de ayrı bir önem taşıyor. 2014'ten 2017 yılına kadar Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut, bu kez eski takımı ve eski hocasına karşı ter dökecek.


Avcı'nın üstünlüğü var


E.Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şimdiye kadar ligde 3 defa karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sinde gülen taraf Avcı olurken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Abdullah Avcı'nın takımı bu mücadelelerde 4 gol atarken, sarı-kırmızılılar ise sadece 1 kez rakip ağları sarstı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.