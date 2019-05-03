Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos'ta başlayacak, 17 Mayıs'ta bitecek

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerde 2019-2020 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacağı belirtildi. Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde, 1. Lig'de de normal sezonun 2 Mayıs 2020 tarihinde sona ereceği ifade edildi.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edileceği duyuruldu.