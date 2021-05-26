Süper Lig'e çıkan Altay kupasını kaldırdı

Lig play-off finalinde Altınordu'yu mağlup ederek Süper Lig son biletini alan Altay, düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.

Lig play-off finalinde Altınordu ile Altay, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan 3. takım oldu. Mücadelenin sona ermesinin ardından futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular müsabakayı izleyen taraftarlarının yanına giderek Süper Lig'e yükselmeyi doyasıya kutladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu da sahaya inerek futbolcuları ve teknik ekibini tebrik etti.

Kutlamaların ardından İzmir ekibi düzenlenen törenle madalyalarını ve kupasını aldı. Madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik takdim etti.