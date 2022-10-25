Süper Lig'in 11. haftasında öne çıkanlar

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında haftalar ilerledikçe rekabet artarken, Fenerbahçe 1 maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu. Ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar, 11 hafta sonunda 1'er puan farkla sıralanıyor.

Süper Lig'de 11. haftada oynanan 9 maçta toplam 21 gol atıldı. Söz konusu müsabakaların 4'ünde ev sahibi, 2' sinde de deplasman takımları kazandı. 3 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kayıpsız geçtiği haftada Başakşehir ve Beşiktaş mağlup, Galatasaray ise beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sezon aldığı flaş sonuçlarla liderlik yarışında olan Adana Demirspor, Konyaspor ile oynadığı mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, evinde yine kazandı

Haftanın en önemli karşılaşmasında Fenerbahçe, ligin en az gol yiyen takımı Medipol Başakşehir'i ağırladı. Yüksek tempoya sahne olan maçın son dakikalarına girilirken sarı-lacivertliler, Rossi'nin ayağından bulduğu golle sahadan 1-0'lık sonuçla ayrıldı. Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 3., bu sezonki 7. galibiyetini elde ederek 23 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise bu sonucun ardından 20 puanla 4. sırada kaldı.

Trabzonspor, seriyi sürdürüyor

Ligde üst üste aldığı beraberlikler sonrası çıkış arayan Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, Marek Hamsik'in golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer böylelikle puanını 21'e yükseltti. Öte yandan Karadeniz ekibi, sahasında yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı.

Galatasaray, son dakikada yıkıldı

Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile zirve yarışında yara alan Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor'a karşı 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. 45 bin taraftarı önünde üstünlüğünü koruyamayan İstanbul ekibi, mücadeleyi de 9 kişi tamamladı.

Beşiktaş, Hatay'da yara aldı

Hatayspor karşılaşması öncesi son 5 lig maçında yalnızca 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş, 31. saniyede öne geçtiği müsabakayı 2-1 kaybetti. Güney ekibi, 90. dakikada bulduğu golle hanesine 3 puan yazdırırken, ateş hattından çıkmış oldu. Volkan Demirel'in göreve gelmesiyle birlikte Hatayspor son 4 maçta 9 puan topladı.

Gol krallığında zirve Valencia'nın

Süper Lig'de gol krallığı tablosunda 10 golle Fenerbahçeli Enner Valencia ilk basamakta bulunuyor. Antalyaspor'un forveti Haji Wright 7 golle ikinci sırada yer aldı. Fatih Karagümrük'ün gol yükünü çeken isimlerden Fabio Borini 7, Mbaye Diagne ise 6 golle rakiplerini izliyor.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

FT Antalyaspor: 2 - İstanbulspor: 1

Ümraniyespor: 1 - Fatih Karagümrük: 3

Trabzonspor: 1 - DG Sivasspor: 0

Fenerbahçe: 1 - Medipol Başakşehir: 0

Kasımpaşa: 0 - Kayserispor: 1

Adana Demirspor: 1 - Konyaspor: 1

Galatasaray: 2 - Alanyaspor: 2

Giresunspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1

A. Hatayspor: 2 - Beşiktaş: 1