Süper Lig'in 13. haftasında öne çıkanlar

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ağlar tam 34 kez sarsıldı. Fenerbahçe, zirveyle puan farkını 5'e çıkarırken, derbide Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray da averajla 3. sırada haftayı tamamladı.

Süper Lig'de 13. haftada oynanan 9 maçta toplam 34 gol atıldı. Dünya Kupası arasına 1 hafta kala lider Fenerbahçe, haftayı galibiyetle tamamlayarak puanını 29'a yükseltti. Ligde üst üste 5. kez sahadan 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler ile en yakın takipçisi arasında puan farkı 5'e yükseldi. Haftanın kapanış maçında Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, Valencia'nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Ekvadorlu oyuncu, bu sezonki 12. golünü kaydederken, gol krallığında da zirvedeki yerini korudu.

Başakşehir, Hatayspor'la yenişemedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalma başarısı gösteren Medipol Başakşehir, Hatayspor deplasmanına çıktı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede her iki taraf da sahadan 1 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, puanını 24'e yükselterek ikinci basamaktaki yerini korudu.

Derbide gülen taraf Galatasaray

Haftanın en önemli maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'la karşılaştı. Arjantinli yıldız Icardi'nin sahneye çıktığı karşılaşmada ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrılarak hem moral buldu hem de zirve yarışında önemli bir rakibini yenmiş oldu. Bu galibiyetle 24 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, averajla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 22 puanda kalırken, 6. sıraya geriledi.

Geri dönüşler dikkat çekti

Sezona iyi başlayan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Konyaspor, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştı. Bordo-mavililer ilk yarıda kazandığı penaltılarla müsabakada 2-0 öne geçti. Konuk takım, Mame Diouf'un ayağından bulduğu gollerle eşitliği sağladı ve deplasmandan 1 puanla döndü. Sahasında 2 puan kaybeden Trabzon 22, Konya ekibi ise 21 puana yükseldi.

Bir diğer geri dönüş Antalya'da yaşandı. Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Antalyaspor 2-0 geriye düştüğü karşılaşmanın ilk yarısında 3-2 öne geçmeyi bildi. Zorlu mücadeleden 4-2 galip ayrılan Akdeniz temsilcisi, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve puanını 16'ya çıkardı.

Ateş hattında son durum

Başakşehir ile sahasında 3-3 berabere kalan Hatayspor 11 puanla 16. sırada yer alırken, kötü gidişatını sürdüren Sivasspor, 13. haftayı 10 puanla 17. sırada tamamladı. Giresunspor'a 3-2 kaybederek ligde üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan İstanbulspor'un 8 puanı bulunuyor. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Ümraniyespor, sezonun ilk galibiyetini Alanyaspor karşısında elde ederken, puanını da 6 yaptı.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Kasımpaşa: 1 - MKE Ankaragücü: 1

Ümraniyespor: 3 - Alanyaspor: 1

Giresunspor: 3 - İstanbulspor: 2

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 2

Antalyaspor: 4 - Fatih Karagümrük: 2

Trabzonspor: 2 - Konyaspor: 2

Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 0

Hatayspor: 3 - Başakşehir: 3