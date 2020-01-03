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Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

Süper Lig’in 18, 19 ve 20.

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.


Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre ligin ikinci yarısı 17 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak. 18, 19 ve 20. haftalardaki karşılaşmaların programı şöyle:



18. HAFTA


17 Ocak Cuma


20.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor



18 Ocak Cumartesi


14.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor


17.00 Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor


20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe



19 Ocak Pazar


13.30 Antalyaspor - Göztepe


16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa


16.00 Galatasaray - Denizlispor


19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor



20 Ocak Pazartesi


20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği



19. HAFTA


24 Ocak Cuma


20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK



25 Ocak Cumartesi


14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü


17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor


20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir



26 Ocak Pazar


13.30 Denizlispor - Antalyaspor


16.00 Göztepe - Beşiktaş


19.00 Konyaspor - Galatasaray



27 Ocak Pazartesi


20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor


20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor



20. HAFTA


31 Ocak Cuma


20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği



1 Şubat Cumartesi


14.00 Antalyaspor - Konyaspor


17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş


20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe



2 Şubat Pazar


13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa


16.00 Gaziantep FK - DG Sivasspor


16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor


19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor



3 Şubat Pazartesi


20.00 Denizlispor - Göztepe

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