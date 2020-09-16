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Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu.

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.


Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde:



18 Eylül Cuma


20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır



19 Eylül Cumartesi


13.30 Gençlerbirliği-İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu


16.00 Y.Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan


19.00 Aytemiz ALanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar


19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler



20 Eylül Pazar


13.30 BB Erzurumspor-DG Sivasspor: Serkan Tokat


16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa


19.00 Gaziantep FK-Karagümrük: Alper Ulusoy


19.00 M.Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan



21 Eylül Pazartesi


20.00 Fenerbahçe-A.Hatayspor: Ümit Öztürk

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