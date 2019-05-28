Süper Lig'in en değerlisi Beşiktaş

Süper Lig'in en değerli kulübü, 346 milyon Euro'yla Beşiktaş olurken, siyah-beyazlılar aynı zamanda Avrupa'nın da 23. kulübü oldu. Listenin zirvesinde 3 milyar 224 milyon Euro'yla Real Madrid yer aldı.

Avrupa'da spor kulüplerinin analizlerini yapan KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın en değerli 32 kulübünü belirledi. Listeye Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray girerken, siyah-beyazlı ekip 23. sırada, sarı-kırmızılılar ise 32. sırada yer buldu. Listenin zirvesinde yer alan kulüp ise İspanyol ekibi Real Madrid oldu. Son 3 yıldır listede yer alan Fenerbahçe ise liste dışında kaldı. Beşiktaş yüzde 15'lik büyüme yaşarken değeri 346 milyon Euro olarak belirlendi. Yüzde 26'lık küçülme kaydedilen Galatasaray'ın değeri ise 246 milyon Euro olarak belirlendi. Listede Real Madrid 3 milyar 224 milyon Euro'yla ilk sırada yer aldı. Listede ilk 10 sırada yer alan ekipler şu şekilde:

1. Real Madrid (İspanya) 3 milyar 224 milyon Euro

2. Manchester United (İngiltere) 3 milyar 207 milyon Euro

3. Bayern Münih (Almanya) 2 milyar 696 milyon Euro

4. Barcelona (İspanya) 2 milyar 676 milyon Euro

5. Manchester City (İngiltere) 2 milyar 460 milyon Euro

6. Chelsea (İngiltere) 2 milyar 227 milyon Euro

7. Liverpool (İngiltere) 2 milyar 95 milyon Euro

8. Arsenal (İngiltere) 2 milyar 8 milyon Euro

9. Tottenham (İngiltere) 1 milyar 679 milyon Euro

10. Juventus (İtalya) 1 milyar 548 milyon Euro

23. BEŞİKTAŞ (TÜRKİYE) 383 milyon Euro

32. GALATASARAY (TÜRKİYE) 246 milyon Euro