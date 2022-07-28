Süper Lig'in ilk 2 hafta programı değişti

Spor Toto Süper Lig'in 1 ve 2. hafta programında, UEFA tarafından açıklanan Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı maçların tarihi nedeniyle değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Fenerbahçe'nin 4-11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 hafta programında değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Buna göre; Fenerbahçe'nin 1. haftada 5 Ağustos Cuma günü oynayacağı Ümraniyespor müsabakası 8 Ağustos Pazartesi gününe, 2. haftada 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alındı.

Bu değişikliklere bağlı olarak 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor müsabakasının saati ise 21.00 olarak değiştirildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle sezonun açılış müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Öte yandan, 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacağı duyurulan Galatasaray - Giresunspor müsabakası da yayın planı gereği 13 Ağustos Cumartesi gününe saat 21.45'e alındığı açıklandı.