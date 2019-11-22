İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı

Kayserispor’da başkan olarak seçilen Berna Gözbaşı, Süper Lig’in ilk kadın başkanı oldu.

Kayserispor'da başkan olarak seçilen Berna Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu.


Kayserispor yönetim kurulu başkanı Hamdi Elcuman'ın istifasının ardından, başkanlığa oy birliği ile Berna Gözbaşı seçildi. Gözbaşı, Süper Lig'de ilk kadın başkan olarak tarihe geçti.


Kayserispor'da 30 Kasım'da yapılacak Genel Kurul öncesi başkanlığa adaylığını koyan Berna Gözbaşı, seçime kadar kulüp başkanlığı görevini üstlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.