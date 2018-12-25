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Süper Lig'in ilk yarı istatistikleri

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının sona ermesinin ardından istatistikler de şekillenmeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından istatistikler de şekillenmeye başladı. Ligin 17 haftalık bölümünde Kasımpaşa, 37 gol ile en fazla gol atan takım oldu. Lacivert-beyazlıların başarılı futbolcusu Diagne de attığı 20 golle zirvede yer alırken, 46 sarı kart ile en fazla sararan takım ise Beşiktaş oldu.


Süper Lig'in ilk devresi dün akşam oynanan iki maçla sona erdi. 18 Ocak'ta başlayacak ikinci yarıya kadar olan sürenin bir bölümünü dinlenerek geçirecek olan takımlar, daha sonra da hazırlıklara başlayacak. Geride kalan 17 haftada oldukça çekişmeli ve rekabet gücü fazla karşılaşmalar oynandı. Bu süreçte ligin domine taşı olan takımlar çok fazla istediğini alamazken, Anadolu ekiplerinin çıkışı ise göze çarptı.



391 gol atıldı


Ligin ilk yarısında futbolseverler tam 391 gol izledi. Bu gollerin 253'ü ayakla atılırken, 83 tane ise kafa golü oldu. Futbolcular, kendi kalelerine 11 gol atarken, penaltılardan ise 44 gol geldi.


Atılan 391 golün 37'si Kasımpaşa'dan geldi. Paşa, bu sonuçla ilk yarının en fazla gol atan takımı olmayı başardı. Kasımpaşa'yı 32 golle Trabzonspor izlerken, 30 golü bulunan Galatasaray'da 3. sırada yer aldı.



Gol kralı Diagne


Kasımpaşa'nın Senegalli oyuncusu Diagne, rakip ağlara attığı 20 golle ilk devrenin gol kralı oldu. 27 yaşındaki futbolcunun en yakım takipçisi ise 9 gollü Trabzonlu Rodellaga. Sivasspor'dan Robinho'nun da 8 golü bulunuyor.



En fazla sararan Beşiktaş


Süper Lig'de 17 haftalık bölümde 674 sarı kart çıktı. Bu kartların 46'sını Beşiktaş gördü. Siyah-beyazlı takım, ilk yarının en çok sarı kart gören takımı olurken, Atiker Konyaspor ve Antalyaspor'un da 44 sarı kartı bulunuyor.



Rizesporlu futbolcular kırmızıya abone


Hakemler, Spor Toto Süper Lig'in 17 haftalık bölümde 43 defa kırmızı kartına başvurdu. En fazla kızaran takım ise 6 sefer ile Çaykur Rizespor oldu. Rizesporlu oyunculardan Koray Altınay, Matic Fink, Samudio, Abdullah Durak, Orhan Ovacıklı ve Marwane Saadane kırmızı kart ile cezalandırılan isimler oldu. Rize'yi 5 kırmızıyla Aytemiz Alanyaspor takip etti.

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