Süper Lig'in son 16 sezonunda Türk teknik direktörler şampiyonluk yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in son 16 sezonunda şampiyonluğa ulaşan takımlar, bu başarıyı Türk teknik direktörler yönetiminde gerçekleştirdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Sarı-kırmızılıların Okan Buruk yönetiminde şampiyon olmasının ardından Süper Lig'in son 16 sezonunda şampiyonluk kupasını Türk teknik direktörlerin kaldırma geleneği de devam etti. Ligde 2007-2008 sezonunu Cevat Güler'in çalıştırdığı Galatasaray, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli idaresindeki Beşiktaş, 2009-2010'da Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman'ın başında olduğu Fenerbahçe, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim teknik direktörlüğündeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal ile Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneşli Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Galatasaray, 2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçınlı Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu Abdullah Avcı'nın yönettiği Trabzonspor ve 2022-2023 sezonunu da Okan Buruk'un başında yer aldığı Galatasaray şampiyon olarak tamamladı.

Son 16 sezonda Galatasaray 7, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ise 1'er kez şampiyonluk kupasını kazandı. Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan son yabancı teknik adam ise 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Fatih Terim, en çok şampiyonluk kazanan isim oldu

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, ligde en fazla şampiyonluk kazanan isim olarak rekoru elinde bulunduruyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray ile 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör ise Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında zafere ulaşan Ahmet Suat Özyazıcı.