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Süper Lig'in tüm transferleri

2020-2021 sezonu yaz transfer tescil dönemi dün akşam sona erdi ve Süper Lig’deki takımların kadroları da şekillendi.

2020-2021 sezonu yaz transfer tescil dönemi dün akşam sona erdi ve Süper Lig'deki takımların kadroları da şekillendi.


Süper Lig'deki 21 takımın aldığı ve gönderdiği oyuncuların tamamı şu şekilde:



BAŞAKŞEHİR


GELENLER


Berkay Özcan - Hamburg


Ravil Tagir - Altınordu


Okechukwu Azubuike - Pyramids FC


Giuliano - Nasr


Hasan Ali Kaldırım- Fenerbahçe


Rafael - Lyon


Deniz Türüç - Fenerbahçe


Boli Bolingoli - Celtic


Nacer Chadli - Monaco



GİDENLER


Ange Belibi - Boluspor


Milos Jojic - Partizan


Alican Özfesli - Boluspor


Mustafa Kutay Peksen - Bayrampaşa


Mert Celik - Neftçi Bakü


Muharrem Öner - Erokspor


Muhammet Arslantaş - Boluspor


Gökhan İnler - Adana Demirspor


Abdulkadir Çelik - Somaspor


Yusuf Avcılar - 52 Orduspor FK


Salim Farsak - FC Shkupi


Eljero Elia - Utrecht


Miguel Vieira - Waasland Beveren


Joseph Attamah - Kayserispor


Furkan Soyalp - Gaziantep FK


Atabey Çiçek - KVC Westerlo


Aziz Behich - Kayserispor


Berkay Özcan - Hamburg


Robinho - Kulüpsüz


Gael Clichy - Kulüpsüz


Doğanay Kılıç - Kulüpsüz



TRABZONSPOR


GELENLER


Vitor Hugo - Palmeiras


Fousseni Diabate - Leicester


Flavio - EC Bahia


Anders Trondsen - Rosenborg


Muhammet Taha Tepe - Altınordu


Anil Başaran - Balıkesirspor


Marlon - Fluminense


Stiven Plaza - Real Valladolid


Benik Afobe - Stoke


Lewis Baker - Chelsea


Djaniny - Ahli



GİDENLER


Nemanja Andusic - Velez Mostar


Dogan Erdogan - Ç. Rizespor


Jose Sosa - Fenerbahçe


Filip Novak - Fenerbahçe


Alexander Sörloth - Crystal Palace


Guilherme - GD Alvarenga


Manuel da Costa - Kulüpsüz


Manoel - Cruzeiro


Badou Ndiaye - Stoke



FENERBAHÇE


GELENLER


Marcel Tisserand - Wolfsburg


Nazim Sangare - Antalyaspor


Dimitrios Pelkas - PAOK


Mauricio Lemos - Las Palmas


Ismail Yüksek - Gölcükspor


Filip Novak - Trabzonspor


Diego Perotti - Roma


Mert Hakan Yandaş - Sivasspor


Papiss Demba Cisse - Alanyaspor


Caner Erkin - Beşiktaş


Enner Valencia - Tigres UANL


Mame Thiam - Kasımpaşa


Jose Sosa - Trabzonspor


Gökhan Gönül - Beşiktaş


Sinan Gümüş - Genoa


Barış Sungur - Bucaspor 1928


Mbwana Samatta - Aston Villa


Kemal Ademi - FC Basel



GİDENLER


Vedat Muriqi - Lazio


Jailson - DL Pro


Allahyar Sayyadmanesh - Zorya Lugansk


Murat Sağlam - Ç. Rizespor


Barış Sungur - Muğlaspor


Oğuz Kağan Güçtekin - Konyaspor


Tolgay Arslan - Udinese


İsmail Yüksek - Balıkesirspor


Muhammed Gümüşkaya - Boluspor


Mevlüt Erdinç - Karagümrük


Alper Potuk - Ankaragücü


Erten Ersu - Konyaspor


Mauricio Isla - Flamengo


Hasan Ali Kaldırım - Başakşehir


Zanka - Kopenhag


Deniz Türüç - Başakşehir


Michael Frey - Waasl.-Beveren


Miha Zajc - Genoa


Mehmet Ekici - Kulüpsüz


Emre Belözoğlu - Kariyer sonu


Simon Falette - E. Frankfurt



BEŞİKTAŞ


GELENLER


Bernard Mensah - Kayserispor


Valentin Rosier - Sporting CP


Atakan Üner - Altınordu


Francisco Montero - Atletico


Gökhan Töre - Y. Malatyaspor


Josef de Souza - Al Ahli


Fabrice N'Sakala - Alanyaspor


Vincent Aboubakar - FC Porto


Welinton - Alanyaspor


Rachid Ghezzal - Leicester


Abdullah Aydın - Concarneau



GİDENLER


Caner Erkin - Fenerbahçe


Alpay Çelebi - Alanyaspor


Atamer Bilgin - Van Spor FK


İlkay İsler - Bayrampaşa


Halil Duman - Karaköprü Bld


Alpagut Özeren - Edirne Bld


Mertcan Açıkgöz - Eyüpspor


Oğuzhan Akgün - Altınordu


Enzo Roco - Karagümrük


Erdem Seçgin - İnegölspor


Abdullah Aydın - Altay SK


Kerem Kalafat - Giresunspor


Vctor Ruiz - Betis


Sedat Şahintürk - Adana Demirspor


Burak Yılmaz - LOSC Lille


Gökhan Gönül - Fenerbahçe


Emre Yıldız - 24 Erzincanspor


Ahmet Gülay - Alanyaspor


Fatih Aksoy - Alanyaspor


Pedro Rebocho - Guingamp


Mohamed Elneny - Arsenal


Abdoulay Diaby - Sporting CP


Kevin-Prince Boateng - Fiorentina



GALATASARAY


GELENLER


Oghenekaro Etebo - Stoke


Arda Turan - Barca


Emre Kılınç - Sivasspor


Fatih Öztürk - Kasımpaşa


Omar Elabdellaoui - Olimpiakos


Kerem Aktürkoğlu - 24 Erzincanspor


Oğulcan Çağlayan - Kulüpsüz



GİDENLER


Maicon - Al Nasr


Jimmy Durmaz - Karagümrük


Atalay Babacan - Adanaspor


Ahmet Çalık - Konyaspor


Berk Balaban - Ankaraspor


Adem Büyük - Y. Malatyaspor


Birhan Vatansever - Altınordu


Yuto Nagatomo - Marsilya


Mariano - Atletico MG


Yunus Akgün - Adana Demirspor


Selçuk İnan - Kariyer sonu


Jean Michael Seri - Fulham


Florin Andone - Brighton


Mario Lemina - Southampton


Henry Onyekuru - Monaco



ÇAYKUR RİZESPOR


GELENLER


Emir Dilaver - Dinamo Zagreb


Dusan Jovancic - Kızılyıldız


Yasin Pehlivan - Gençlerbirliği


Nadir Çiftci - Gençlerbirliği


Engin Bekdemir - Karagümrük


Kemal Rüzgar - Altınordu


Onur Bulut - Alanyaspor


Fabricio Baiano - Martimo


Loic Remy - LOSC Lille


Selim Ay - Konyaspor


Murat Sağlam - Fenerbahçe


Doğan Erdoğan - Trabzonspor


İsmail Köybaşı - Granada


Yassine Meriah - Olimpiakos


Fernando Andrade - FC Porto


Godfred Donsah - Bologna


Can Vural - Pazarspor


Konrad Michalak - Akhmat Grozny


Atakan Akkaynak - Willem II



GİDENLER


Burak Albayrak - Menemen Spor


Orhan Ovacıklı - Bandırmaspor


Amedej Vetrih - Gaziantep FK


Engin Bekdemir - Ankaraspor


Nadir Çiftci - Samsunspor


Yusuf Acer - Afjet Afyonspor


Mahsun Çapkan - Serik Belediye


Çınar Tarhan - Ergene Velimeşe


Can Vural - Pazarspor


Muhammet Çelik - Pazarspor


Eren Karadağ - Pazarspor


Sinan Yazıcı - Fatsa Belediye


Oguzhan Malcı - Mardin Fosfat


Atakan Akkaynak - Türkgücü Münch.


Berkay Sandıkçı - Kulüpsüz


Mohamed Abarhoun - Kulüpsüz


Yan Sasse - Coritiba FC


Atakan Akkaynak - Willem II


Oğuz Kağan Güçtekin - Fenerbahçe


Denys Garmash - Dynamo Kyiv


Ivanildo Fernandes - Sporting CP U23


Andriy Boryachuk - Shakhtar D.



SİVASSPOR


GELENLER


Robin Yalçın - Y. Malatyaspor


Kerem Atakan Kesgin - Göztepe


Jorge Félix - Piast Gliwice


Max Gradel - Toulouse


Fayçal Fajr - Getafe


Olarenwaju Kayode - Shakhtar D.


Casimir Ninga - SCO Angers


GİDENLER


Volkan Eğri - Sivas Belediye


Abdou Traore - Giresunspor


Özkan Yiğiter - Büyük Anadolu


Bünyamin Başar - Büyük Anadolu


Çağrı Karabey - Büyük Anadolu


Furkan Sağman - Sivas Belediye


Emre Kılınç - Galatasaray


Paul Papp - CS U Craiova


Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe


Cem Özdemir - Kulüpsüz


Fatih Aksoy - Beşiktaş


Fernando Andrade - FC Porto


Petar Skuletic - Montpellier



ALANYASPOR


GELENLER


Davidson - Vit. Guimaraes


Alpay Çelebi - Beşiktaş


Efkan Bekiroğlu - 1860 München


Ahmet Gülay - Beşiktaş


Fatih Aksoy - Beşiktaş


Adam Bareiro - Monterrey


Berkan Kutlu - FC Sion


Çagri Güney - Bursaspor


Khouma Babacar - Sassuolo


François Moubandje - Dinamo Zagreb


Ufuk Ceylan - Kulüpsüz



GİDENLER


Junior Fernandes - Ittihad Kalba


Emre Bekir - Serik Belediye


Veysel Ünal - Afjet Afyonspor


Hasan Emiroğlu - Kemerspor 2003


Hasan Can Yalçıntekin - Kemerspor 2003


Alper Tursun - Niğde Anadolu


Yusuf Karagöz - Edirne Bld


Reşo Akın - Tuzlaspor


Rauf Öktem - Karaköprü Bld


Papiss Demba Cisse - Fenerbahçe


Eray Birnican - Konyaspor


Onur Bulut - Ç. Rizespor


Hamza Özdemir - Kırklarelispor


Haydar Yılmaz - Tuzlaspor


Erdinç Mergen - Gümüşhanespor


Fabrice N'Sakala - Beşiktaş


Cenk Gönen - Denizlispor


Kaan Kanak - BB Erzurumspor


İsmail Ünal - Alanya Kestel


Lokman Gör - Altay SK


Sıddık Çelik - M.Yeşilyurt Bld


Isaac Sackey - Hatayspor


Murat Sevimler - Alanya Kestel


Welinton - Beşiktaş


Emircan Altıntaş - Adana Demirspor


Musa Çağıran - Konyaspor


Baiano - Kulüpsüz


Djalma - Kulüpsüz



YENİ MALATYASPOR


GELENLER


Benjamin Tetteh - Sparta Praha


Eray İşcan - Kayserispor


Adem Büyük - Galatasaray


Olcay Sahan - Denizlispor


Jetmir Topallı - KF Ballkani


Zeki Yavru - Denizlispor


Doğukan Emeksiz - Sarıyer


Murat Akça - Giresunspor


Kubilay Kanatsızkuş - Bursaspor


Karim Hafez - Wadi Degla


Wallace - Lazio


Guido Herrera - CA Talleres


Fernando Zuqui - Estudiantes


Christian Cueva - Santos FC


Ertac Özbir - Gençlerbirliği


Musa Bugrahan Kavaklı - Y. Malatya U19


Yakup Alkan - Çorum FK


Semih Kaya - Kulüpsüz


Jody Lukoki - Kulüpsüz



GİDENLER


Thievy Bifouma - SZ FC


Musa Buğrahan Kavaklı - Kahta 02 Spor


Ghaylen Chaaleli - Esperance


Yakup Alkan - Fethiyespor


Kubilay Yılmaz - Menemen Spor


Yiğithan Güveli - Altınordu


Gökhan Akkan - Ankaraspor


Muhammed Enes Salık - M.Yeşilyurt Bld


Fatih Gürden - Adıyaman 1954


Hüseyin Ekici - Adıyaman 1954


Buğra Cağıran - Samsunspor


Emre Selen - Adana Demirspor


Gökhan Töre - Beşiktaş


Murat Yıldırım - Gençlerbirliği


Nuri Fatih Aydin - Sakaryaspor


Ferhat Canlı - Karakoçan FK


Eren Tozlu - Giresunspor


Fabien Farnolle - BB Erzurumspor


Furkan Yiğit - Gölcükspor


Yakup Alkan - Çorum FK


Arturo Mina - BB Erzurumspor


Robin Yalçın - Sivasspor


Mitchell Donald - BB Erzurumspor


Sakıb Aytaç - Denizlispor


Sincere Seth - Kulüpsüz


Remi Walter - Kulüpsüz


Semih Beyaz - Kulüpsüz


Issiar Dia - Kulüpsüz


Vidar Örn Kjartansson - Rostov


Karim Hafez - Wadi Degla



KASIMPAŞA


GELENLER


Kevin Varga - Debrecen


Yasin Dülger - Boluspor


Ertuğrul Taşkıran - Konyaspor


Feyzi Yıldırım - Eskişehirspor


Ahmet Oğuz - Gençlerbirliği


Alan - St. Pölten


Julian Jeanvier - Brentford


Erdem Canpolat - Schalke 04 II


Florent Hadergjonaj - Huddersfield


Gilbert Koomson - Brann


Armin Hodzic - Fehérvr



GİDENLER


Olivier Veigneau - Le Mans FC


İlhan Depe - Kayserispor


Furkan Çetinkaya - Tarsus İY


Ricardo Quaresma - Vit. Guimaraes


Mame Thiam - Fenerbahçe


Fatih Öztürk - Galatasaray


Onur Ural - Sancaktepe FK


Tobias Heintz - Sarpsborg 08


Berk Çetin - Helmond Sport


Jorge Fernandes - FC Porto


Dieumerci Ndongala - KRC Genk


Zvonimir Sarlija - Slaven Belupo


Florent Hadergjonaj - Huddersfield


Yassine Meriah - Olimpiakos



KONYASPOR


GELENLER


İbrahim Sehiç - BB Erzurumspor


Erten Ersu - Fenerbahçe


Artem Kravets - Dynamo Kyiv


Oğuz Kağan Güçtekin - Fenerbahçe


Eray Birnican - Alanyaspor


Ahmet Çalık - Galatasaray


Samuel Eduok - Hajduk Split


Musa Çağıran - Alanyaspor


Sokol Cikalleshi - Akhisarspor


Adil Demirbağ - Adana Demirspor



GİDENLER


Savaş Polat - 1922 Konya


Mücahit Atalay - 1922 Konya


Veli Uğur Kara - Silivrispor


Ahmet Çolak - Sultanbeyli Bld


Vedat Bora - Tuzlaspor


Kaan Özdemir - Kahramanmaraş


Selim Ay - Ç. Rizespor


Seddar Karaman - 1922 Konya


Mücahit Can Akçay - Ankaragücü


Ertuğrul Taşkıran - Kasımpaşa


Ferhat Öztorun - Tuzlaspor


Jens Jönsson - Cdiz CF


Maksut Taşkıran - 1922 Konya


Ali Yaşar - İstanbulspor


Thuram - Tuzlaspor


Ali Turan - Kulüpsüz


Fallou Diagne - Kulüpsüz


Riad Baji - Udinese



KARAGÜMRÜK


GELENLER


Jimmy Durmaz - Galatasaray


Eric Lichaj - Hull


Lucas Biglia - Milan


Ervin Zukanovic - SPAL


Mevlüt Erdinç - Fenerbahçe


Aksel Aktaş - Kayserispor


Enzo Roco - Beşiktaş


Jure Balkovec - Hellas Verona


Yannis Salibur - Mallorca


Yavuz Ulaş Genç - BB Erzurum U19


Vato Arveladze - FC Locomotive


Badou Ndiaye - Stoke


Emiliano Viviano - Kulüpsüz


Aatif Chahechouhe - Kulüpsüz



GİDENLER


Innocent Emeghara - FC Winterthur


Engin Bekdemir - Ç. Rizespor


Yasin Çakaloğlu - Payasspor


Murat Hocaoğlu - Kahramanmaraş


Çagrı Ortakaya - Sakaryaspor


Barış Başdaş - Hannover


Gaber Dobrovoljc - Kulüpsüz


Yalçın Ayhan - Kariyer sonu


Bojan Saranov - Kulüpsüz


Barış Özbek - Kulüpsüz


Raheem Lawal - Kulüpsüz


Erdal Öztürk - Adana Demirspor


Bülent Cevahir - Y. Malatyaspor


Joseph Attamah - Başakşehir



GAZİANTEP FK


GELENLER


Cenk Şahin - Kayserispor


Çağlar Akbaba - Bursaspor


Alexandru Maxim - Mainz


Kevin Mirallas - Royal Antwerp


Amedej Vetrih - Ç. Rizespor


Furkan Soyalp - Başakşehir


Andre - Gremio


Zvonimir Kozulj - Kulüpsüz


Nouha Dicko - Kulüpsüz



GİDENLER


Hasan Yurtseven - Kozan Spor FK


Raman Chibsah - Bochum


Mahmut Bilir - Sarıyer


Kerim Avcı - Adana Demirspor


Muğdat Çelik - Kayserispor


Bahadır Çiloğlu - Serik Belediye


Yusuf Türk - Karacabey Bld


Mücahid Albayrak - BB Erzurumspor


Bartlomiej Pawlowski - Slask Wroclaw


Souleymane Diarra - Kulüpsüz


Seifedin Chabbi - Kulüpsüz


Olarenwaju Kayode - Shakhtar D.


Patrick Twumasi - Alavés


Furkan Soyalp - Başakşehir


Haydar Yılmaz - Alanyaspor


Alexandru Maxim - Mainz



ANKARAGÜCÜ


GELENLER


Zvonimir Sarlija - Slaven Belupo


Endri Cekici - NK Olimpija


Emre Güral - Türkgücü Münch.


Mücahit Can Akçay - Konyaspor


Alper Potuk - Fenerbahçe


Atakan Çankaya - Ankaraspor


Şahverdi Çetin - E. Frankfurt


Daniel Lukasik - Lechia Gdansk


Torgeir Börven - Rosenborg


Idriz Voca - FC Luzern


Abdullah Çelik - Mamak FK


Assane Dioussé - Saint-tienne


Jonathan Bolingi - Royal Antwerp


Joseph Paintsil - KRC Genk


Erdi Dikmen - A. Keçiörengücü


Luka Adzic - RSC Anderlecht



GİDENLER


Mehmet Sak - Hekimoğlu


İlhan Parlak - Kayserispor


Yiğit Kafkasyalı - Mamak FK


Alperen Kuyubaşı - Edirne Bld


Alperen Özşahin - Mamak FK


Burak Evren - Mamak FK


Abdullah Çelik - Mamak FK


Mahmut Altınkaya - Mamak FK


Sıtkı Ferdi İmdat - Altındağ Spor


Ahmet Sun - Etimesgut Bld


Alper Önal - Adıyaman 1954


Kaan Uykur - Altındağ Spor


Hasan Kaya - Nevşehir Bld


Fatih Tultak - Sakaryaspor


Suat Kaya - Tarsus İY


Dever Orgill - Antalyaspor


Gelmin Rivas - D.C. United


Ricardo Faty - Reggina


Aydın Karabulut - Kocaelispor


Mahmut Akan - Ankaraspor


Enes Kubat - Mamak FK


Ahmet Can Arık - 68 Aksaray Bld


Muhammed Yasir Karabay - Z. Kömürspor


Milos Stanojevic - Ankaraspor


Sedat Ağçay - Kulüpsüz


scar Scarione - Kulüpsüz


Nduka Ozokwo - Kulüpsüz


Daniel Lukasik - Lechia Gdansk


Gerson Rodrigues - Dynamo Kyiv


Konrad Michalak - Akhmat Grozny



KAYSERİSPOR


GELENLER


Denis Alibec - Astra Giurgiu


İlhan Depe - Kasımpaşa


İlhan Parlak - Ankaragücü


Aaron Lennon - Burnley


Manuel Fernandes - Krasnodar


Dimitrios Kolovetsios - Panathinaikos


Harrison Manzala - SCO Angers


Daniel Avramovski - Vardar


Muğdat Çelik - Gaziantep FK


Wilfried Kanga - SCO Angers


Joseph Attamah - Başakşehir


Yaw Ackah - Boavista


Aziz Behich - Başakşehir



GİDENLER


Bernard Mensah - Beşiktaş


Ben Rienstra - Fortuna Sittard


Cenk Şahin - Gaziantep FK


Artem Kravets - Dynamo Kyiv


Ziya Alkurt - Altay SK


Aksel Aktaş - Karagümrük


Furkan Polat - Kırşehir Bld


Eray İşcan - Y. Malatyaspor


Aymen Abdennour - Umm Salal SC


Taner Gümüş - Çengelköy


Anthony Uzodimma - Giresunspor


Mario Situm - Reggina


Mert Kula - A. Keçiörengücü


Brice Dja Djedje - Kulüpsüz


Hakan Arıkan - Kulüpsüz


Emirhan Civelek - Galatasaray


Alpay Çelebi - Beşiktaş


Muris Mesanovic - Mlad Boleslav


Emre Taşdemir - Galatasaray


Diego Angelo - Antalyaspor



ANTALYASPOR


GELENLER


Mert Yılmaz - FC Bayern II


Omar Imeri - Shkendija


Gökdeniz Bayrakdar - Kocaelispor


Sidney Sam - SCR Altach


Naldo - Espanyol


Doğukan Özkan - Beşiktaş U19


Nuri Şahin - W. Bremen


Dever Orgill - Ankaragücü


Ali Eren İyican - Ankaraspor


Serdar Gürler - SD Huesca



GİDENLER


Nazim Sangare - Fenerbahçe


Mustafa Acar - Isparta 32 Spor


Batuhan Berkay Fındık - Bodrumspor


Erman Vardar - Bodrumspor


Mustafa İnan - Kemerspor 2003


Yakup Mert Çakır - Bodrumspor


Mert Çölgecen - Kemerspor 2003


Talha Bulut - Kemerspor 2003


Kaan Mert Nasırcılar - Bodrumspor


Ali Erkin - Isparta 32 Spor


Mehmet Durgut - Isparta 32 Spor


Harun Alpsoy - Altay SK


Mikail Başar - Bodrumspor


Harun Kavaklıdere - Bodrumspor


Ondrej Celustka - Sparta Praha


Salih Dursun - Gençlerbirliği


Yekta Kurtuluş - Altay SK


Cengiz Demir - Bodrumspor


Sergen Yatağan - Bodrumspor


Cenk Şen - Bodrumspor


Gustavo Blanco Leschuk - Real Oviedo


Diego Angelo - Gençlerbirliği


Paul Mukairu - RSC Anderlecht


Charles - Kulüpsüz


Aly Cissokho - Kulüpsüz


Delvin N'Dinga - Kulüpsüz


Chico - Kulüpsüz


William Vainqueur - Kulüpsüz


Sinan Gümüş - Genoa



GÖZTEPE


GELENLER


İrfan Can Eğribayat - Adanaspor


Marko Mihojevic - PAOK Saloniki


Dzenan Burekovic - jpest FC


Cherif Ndiaye - HNK Gorica


Kerim Alıcı - Altınordu


Balzs Megyeri - Atromitos Athen


Kubilay Sönmez - Hatayspor


Burak Süleyman - Kocaelispor


Brown Ideye - Aris Selanik


Obinna Nwobodo - jpest FC


Guilherme - GD Alvarenga



GİDENLER


Kamil Wilczek - FC Kopenhag


Andre Castro - Braga


Wallace Reis - EC Vitria


Kerem Atakan Kesgin - Sivasspor


Gökay Eser - Serik Belediye


Celso Borges - Dep. La Corua


Göktuğ Bakırbaş - Ümraniyespor


Beto - Leixoes


Ege Özkayımoğlu - 1922 Konya


Kerim Alıcı - Boluspor


Samed Kaya - Adana Demirspor


Hakan Çinemre - Adanaspor


Deniz Kadah - Kulüpsüz


Cameron Jerome - Kulüpsüz


Serdar Gürler - SD Huesca



DENİZLİSPOR


GELENLER


Cenk Gönen - Alanyaspor


Fede Varela - CD Leganés


Mathieu Dossevi - Toulouse


ngelo Sagal - CF Pachuca


Marvin Bakalorz - Hannover


Costel Pantilimon - Not. Forest


Muris Mesanovic - Mlad Boleslav


Fabiano - Palmeiras


Neven Subotic - Union Berlin


Sakib Aytac - Y. Malatyaspor


Özer Özdemir - Kulüpsüz



GİDENLER


Asım Aksungur - Muğlaspor


Marc Kibong Mbamba - Ankaraspor


Olcay Şahan - Y. Malatyaspor


Murathan Sütçü - Kızılcabölük


Tolgahan Acar - Giresunspor


Zeki Yavru - Y. Malatyaspor


Emre Sağlık - Kızılcabölük


Kadir Kurt - Kızılcabölük


Ali Eren Yalçın - Denizlispor U19


Syam Ben Youssef - Kulüpsüz



HATAYSPOR


GELENLER


Burak Çamoğlu - Karlsruhe


Mame Diouf - Stoke


Aaron Boupendza - G. Bordeaux


Rben Ribeiro - Gil Vicente


Mehmet Küçükdurmuş - Alanya Kestel


Isaac Sackey - Alanyaspor


Munir - Mlaga CF


Yavuz Bugra Boyar - GMG Kastamonu


Ahmet Hakan Şahin - İnegölspor


Pablo Santos - Braga


Alexandros Katranis - Saint-tienne


Jean-Claude Billong - Benevento


Adama Traore - Monaco


Babajide David - FC Midtjylland



GİDENLER


Ömer Alıcı - Boluspor


Mahmut Emir - Şanlıurfaspor


Cengizhan Avcı - İskenderun FK


Mehmet Küçükdurmuş - Payasspor


Samed Karakoç - 24 Erzincanspor


Süleyman Çamlıca - Altındağ Spor


Semih Üstün - Isparta 32 Spor


Buğra Temel - İskenderun FK


Sadi Karaduman - Giresunspor


Caner Hüseyin Bağ - Giresunspor


Yasin Güreler - Tuzlaspor


Fadıl Kocaoğlu - İskenderun FK


Furkan Seker - Adanaspor


Kubilay Sönmez - Göztepe


Ahmet Hakan Şahin - İnegölspor


Hamza Gür - Boluspor


Taylan Özgün - Adıyaman 1954


Alican Özfesli - Başakşehir


Buğra Çağıran - Y. Malatyaspor



GENÇLERBİRLİĞİ


GELENLER


Dominik Furman - Wisla Plock


Murat Yıldırım - Y. Malatyaspor


Mustafa Çeçenoğlu - Menemen Spor


Mattias Johansson - Panathinaikos


Salih Dursun - Antalyaspor


Ataberk Gök - Ankara TKİ


Diego Angelo - Antalyaspor


Piris da Motta - Flamengo



GİDENLER


Nadir Çiftçi - Ç. Rizespor


Mehmetcan Yıldırım - Hacettepe


Ataberk Gök - Hacettepe


Rahmi Can Karadaş - Ankara Demir


Ömer Alper Tatlısu - Hacettepe


Recep Yurdakul - Hacettepe


Yağız Suat Bolat - Hacettepe


Furkan Temir - Hacettepe


Muhammed Barutçu - Hacettepe


Muhammet Selim Okur - Hacettepe


Metehan Mert - Hacettepe


Ali Eren Karadağ - Hacettepe


Hüseyin Eren Bektaş - Hacettepe


Numan Soysal - Hacettepe


Ali Eren Daşdemir - Alanya Kestel


Batuhan Özdemir - Nevşehir Bld


Ahmet Oğuz - Kasımpaşa


Yasin Pehlivan - Ç. Rizespor


Mike van Beijnen - Fortuna Sittard


Mats Seuntjens - Fortuna Sittard


Emre Gündoğdu - A. Keçiörengücü


İlksen Kuttekin - Fethiyespor


Kemal Emirhan Aydın - Hacettepe


Mehmet Can Güngör - Hacettepe


Cayan Poshoroğlu - Hacettepe


Erdem Özgenç - Tuzlaspor


Emre Bakır - Nevşehir Bld


Burak Çapkınoğlu - Adanaspor


Ertaç Özbir - Y. Malatyaspor


Sadio Diallo - Kulüpsüz


Furkan Korkut - Kulüpsüz


Serdarcan Eralp - Kulüpsüz


Stephane Sessegnon - Kulüpsüz


Flavio - Feirense


Fabrcio Baiano - Martimo



BB ERZURUMSPOR


GELENLER


Arvydas Novikovas - Legia Warszawa


Mitchell Donald - Y. Malatyaspor


Armando Sadiku - Levante


Fabien Farnolle - Y. Malatyaspor


Adolphe Teikeu - FC Sochaux


Petrus Boumal - Ural


Kaan Kanak - Alanyaspor


Arturo Mina - Y. Malatyaspor


Muhammed Gönülaçar - Ümraniyespor


Mücahid Albayrak - Gaziantep FK


Ricardo Gomes - Sharjah FC


Cengizhan Bayrak - BB Erzurum U19


Muhammed Furkan Özhan - BB Erzurum U19


Leo Schwechlen - Kulüpsüz



GİDENLER


Osman Şahin - Ofspor


Mahamadou Ba - Bandırmaspor


Aykut Demir - Boluspor


Muhammed Furkan Özhan - Ağrı 1970 Spor


Emin Polat - Ağrı 1970 Spor


Cengizhan Bayrak - Ağrı 1970 Spor


Alperen Bektaş - 1877 Alemdağ


Tunay Deniz - K. Offenbach


Sefa Akgün - 24 Erzincanspor


Ibrahim Sehic - Konyaspor


Jasmin Scuk - Altay SK


Yusuf Gültekin - Ümraniyespor


Batuhan Artarslan - Ümraniyespor


Mickael Pote - Bandırmaspor


Muhammed Gönülaçar - Kocaelispor


Cem Barlık - Kulüpsüz


Merthan Acil - Kariyer sonu


Mücahid Albayrak - Gaziantep FK


Hasan Ayaroğlu - Alanyaspor


Yusuf Acer - Ç. Rizespor

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