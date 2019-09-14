İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig:Medipol Başakşehir: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


19. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan oyun alanına geri döndü.


26. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.


27. dakikada Mahmut'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü.


39. dakikada ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Hakan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Yatabare'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Arda Kardeşler,Erdinç Sezertam, İbrahim Bozbey


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, Robinho, Aleksic, Crivelli


Yedekler: Volkan Babacan, Guldbrandsen, Arda, Ba, Aziz Eraltay, Ponck, Kerim, Uğur, Azubuike, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Okan Buruk


Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Erdoğan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Kone, Papp, Andrade, Vieira, Traore, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Volkan Eğri


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Yatabare (dk. 39) (Demir Grup Sivasspor)


Sarı kart: Mahmut (Medipol Başakşehir)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.