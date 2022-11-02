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Süper Toto Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelesi olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.


Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı 4 Kasım Cuma, 5 Kasım Cumartesi, 6 Kasım Pazar ve 7 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da haftanın hakemlerini duyurdu. Galatasaray'ın, sahasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler görev alacak.


Süper Lig'de 13. haftanın programı ve hakemler şöyle:


4 Kasım Cuma


20.00 Ümraniyespor - Alanyaspor: Ali Şansalan


20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk



5 Kasım Cumartesi


14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka


20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler



6 Kasım Pazar


14.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Erkan Özdamar


17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen


20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Zorbay Küçük



7 Kasım Pazartesi


20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Hüseyin Göçek


20.00 Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

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