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Süper Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.


Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Pazar ve 10 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın hakemleri de belli oldu.


Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:



7 Ekim Cuma


20.00 Gaziantep - Adana Demirspor: Sarper Barış Kaya



8 Ekim Cumartesi


14.30 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yasin Kol


17.00 Antalyaspor - Konyaspor: Mert Güzenge


20.00 Giresunspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu



9 Ekim Pazar


14.30 Ümraniyespor - Kayserispor: Burak Şeker


15.00 Hatayspor - Alanyaspor: Aldulkadir Bitigen


20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan



10 Ekim Pazartesi


20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek


20.00 Medipol Başakşehir - Sivasspor: Kadir Sağlam

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