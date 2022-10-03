Süperstar tek konserde 3 kostüm değiştirdi

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam Süperstar Ajda Pekkan'ı ağırladı. Boğaz, Ajda Pekkan'ın görsel ve ışık şovuyla aydınlandı. Aralıksız 3 saat sahne aldığı konserde dinleyicilerini mest etti.

Süperstar Ajda Pekkan, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenlerine müzik şöleni yaşattı. “Aşka İnanmam” şarkısıyla hayranlarına merhaba diyen Süperstar, alkış yağmuruna tutuldu. Her zaman olduğu gibi sahne kostümüyle farkını ortaya koyan ünlü sanatçı, modacı Burcu Sedef imzalı kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Sahneye çıkış yaparken giydiği pelerinini, şarkısını söylemeye başladığında çıkartan Ajda Pekkan, sarı deri detaylı üstü ve dizine kadar aynı renkte püsküllü ayakkabısı, gold şortu ve kahverengi gladyatör kemerinden oluşan kıyafetiyle izleyicileri büyüledi.

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde, sevenleriyle dördüncü kez aynı atmosferi paylaşan Ajda Pekkan, “Tek mutlu olduğum yer burası, sizinle beraber olmak. Çalıştığım zaman yoruluyorum ama karşılığını sizlerle beraber alıyorum. Burayı çok benimsedik. Normal konserlerde böyle giyinmiyorum fakat burası bizim konsept sahnemiz ve bu sahnemizi sizinle paylaşmayı çok seviyorum. Şov olarak gözlerinize hitap etmek istiyorum. Burada sizlerle gökyüzüne, Nirvana'ya ulaşıyorum” sözleriyle duygularını ifade etti.

Muhteşem gecede Ajda Pekkan'ı iş, spor ve sanat dünyasından dostları da yalnız bırakmadı. Onur Büyüktopçu, Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma, Tuğçe Tayfur, Nilgün Belgün, İbrahim Kutluay, Edwina Sponza, Erkan Özerman gibi ünlü isimler Süperstar Ajda Pekkan'ı en önden dinleyerek doyasıya eğlendi.

Müzik şölenine “Vitrin”, “Yakar Geçerim”, “Ah Ne Günler” gibi en sevilen hit parçalarıyla devam eden Ajda Pekkan, unutulmaz bir geceye daha imza attı. “Süperstar” unvanını yıllardır hakkıyla taşıyan ünlü sanatçı, muhteşem enerjisiyle ışıldadığı sahnede, müzikseverleri kendisine hayran bıraktı. Konserin ikinci bölümünde tarzını bir kez daha konuşturan Ajda Pekkan, gri, payetli takımıyla göz kamaştırdı. Kendi şarkılarının yanı sıra her tarzdan müziğe yer verdiği geniş repertuvarıyla tam anlamıyla Boğaz'da esti geçti. Şarkılarına davulla zurnanın da eşlik etmesiyle Kuruçeşme'de eğlence ikiye katlandı.

Unutulmaz gecenin sonunda Ajda Pekkan hayranları, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'ni terk etmedi. Alkışların kesilmemesi üzerine pijamayı andıran şık ve rahat kıyafetiyle sahneye geri dönen Ajda Pekkan'ı tüm müzikseverler ayakta karşıladı. Herkesin çılgınca dans ettiği üç şarkılık bis sonunda herkese teşekkür ederek sahneden ayrılan Süperstar, müzikseverlere unutulmaz bir gece daha yaşattı.