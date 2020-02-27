Sur Yapı Marka AVM binicilik tutkunlarını buluşturuyor

Türkiye'nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, 22 bin metrekare alan üzerine konuşlanan Tabiat Binicilik Merkezi'nde gerçekleşecek müsabakanın bu yıl da kupa sponsoru olacak. Her yaşa uygun binicilik eğitimleri, geleneksel okçuluk faaliyetleri, atlı orman gezileri, göl ve bisiklet turları gibi etkinliklere ev sahipliği yapan tesis, ülke genelinde çok sayıda sporseveri de bir araya getirecek.

Dünya Binicilik Federasyonu standartlarına uygun müsabakalara ev sahipliği yapan Tabiat Binicilik Merkezi 74 lisanslı binici ve 56 at sayısıyla yılda 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor. Ata sporu olan biniciliği destekleyen Sur Yapı Marka AVM, 29 Şubat ve 1 Mart tarihinde 10.00 - 18.00 saatleri arasında Uludağ'ın eteklerinde gerçekleşecek müsabakanın zafer kupasına adını yazdıracak.