Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da dört mevsim tatil

‘Yeni nesil tatil' anlayışıyla geliştirilen Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile 4 mevsim tatil vaat ediyor. Tesisten devre mülk alanlar, tapulu devre mülklerinde resepsiyondan oda servisine, SPA&Wellness'dan özel plaja, tematik havuzlardan aquaparklara kadar tesisin tüm imkânlarından yararlanabiliyor.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'yı tasarlarken odak noktalarının 4 mevsim tatil olduğunu belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, , “AR-GE çalışmalarımız sonucunda tatil beklentilerinin tümünü ‘dört mevsim tatil' formuyla Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da devre mülk alıcısına sunuyoruz. 5 yıldızlı resort konseptiyle tasarladığımız tesiste devre mülk sakinleri her mevsime uygun tematik havuzlarımız ile sonbahar ve kış aylarında ısıtmalı havuzlardan faydalanırken, ilkbahar ve yaz aylarında özel plaj ve aquaparkın tadını çıkarabilecek. Kepez Kent ormanına komşu konumuyla orman aktivitelerini de beraberinde sunan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan alınacak tapulu devre mülkler günden güne değer kazanarak kira getirisi potansiyeliyle tatilden para kazanma imkânı da oluşturacak'' dedi.

Özel plaj

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın kendine ait bir plajı bulunduğuna dikkat çeken Elmas, “Özel plajımız, Türkiye'nin en güzel plajlarından biri olan Konyaaltı sahilinde yer alıyor. Yılın büyük bir bölümünde denize girilebilen özel plajı, Akdeniz güneşinden yıl boyu yararlanma imkanı veriyor. Misafirlerimiz ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde ücretsiz servislerle özel plajdan faydalanabilecekler” diye konuştu.

Her mevsim havuz keyfi

Tesiste ayrıca çok çeşitli tematik havuzları bulunuyor. Antalya'da denize girilemeyen kısa bir dönem içinde Sur Yapı Tatil Evleri sakinleri sıcak ve ısıtmalı havuzlardan yararlanıyor. Bunun yanı sıra her mevsime uygun tematik havuzlar, kumsallı yüzme havuzu, aquapark, çocuk havuzları, dalga havuzu, kapalı havuzlar ve zen havuzları devre mülk sakinlerine her mevsim birçok ayrıcalıklı su aktivitesi sunuyor.

Kepez Kent ormanına komşu

Tesis, Kepez Kent ormanına komşu konumuyla içerisinde farklı uzunluklarda koşu, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile çeşitli orman aktivite alanları bulunduruyor. Orman alanı içinde ayrıca komşularla birlikte hoş vakit geçirilebilecek kır kahvesi, kır lokantası, kafe gibi alanlar da mevcut. Tesiste ayrıca macera parkuru, paintball sahası, mini bowling alanı, tenis kortu, mini futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, gölet, dinlenme alanları, piknik ve barbekü alanlarının yanı sıra yoga, pilates, voleybol, futbol, basketbol, tenis, kardio gibi sporların yapılabileceği bir spor kulübü de yer alıyor.

Suyla gelen sağlık

Son yıllarda öne çıkan kavramlardan biri olan ‘sağlıklı yaşam', Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın odak noktasında yer alıyor. Spa&Wellness merkezine sahip olan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, suyla gelen sağlıktan yararlanmak isteyenler için geniş bir hizmet yelpazesine sahip. Klasik Türk hamamı, buhar odaları, saunalar, bitki terapi saunaları, macera duşları, şok duşları, cilt ve vücut bakımları Sur Yapı Antalya Tatil Evleri'nde sakinlerini bekliyor.

Her şey dahil tatil

Tapulu devre mülk sahipleri, tatil organizasyonlarını yaparken bütçelerini kişi başına hesap etmek yerine bir kez ödeyerek geniş aileleriyle birlikte olmanın tadını çıkarıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'daki geniş balkonlu evler, birçok kişinin konaklamasına imkân tanıyacak şekilde tasarlandı. 1+1 evler 4 kişi, 2+1 evler 6 kişi, 3+1 evler ise 8 kişi kapasitesine sahip. Devre mülk sakinleri, beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyaları evlerinde kullanıma hazır halde bulacak.

Aynı gün hem plaj hem kayak keyfi

Antalya'nın dört mevsim yaşayan iklimini ‘dört mevsim tatil' formuyla devre mülk alıcısına sunan tesis, aynı gün içinde hem sahilde denize girilebilme hem de kayak yapılabilme imkânı veriyor. Deniz, kum ve güneşin ötesinde sakinlerine her yönüyle doyasıya bir tatil vaat eden tesiste tarih ve kültür gezilerinden hoşlananlar günübirlik turlarla Olimpos'tan Sagalosos'a antik yolculuğa çıkıyor. Doğa severler Köprülü Kanyon'da rafting yapabiliyor, Salda Gölü'nde sakinliği hissediyor ve Düden Şelalesi'nin eşsiz manzarasının keyfini çıkarabiliyor. Tesisten kolayca ulaşılabilen Saklıkent, Alanya Akdağ ve Isparta Davraz Kayak Merkezi ise devre mülk sakinlerine kayak, kızak, snowboard, kar raftingi gibi kış sporları alternatifleri sunuyor.