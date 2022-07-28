Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da ikinci etap satışta

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın ikinci etabı satışa çıktı. Tapulu devre mülkler yaz sezonuna özel olarak 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, projenin yurt içinden ve dışından yoğun ilgi gördüğünü belirterek “İkinci etabımızı planladığımızdan 6 ay önce satışa sunduk. İkinci etap evlerimiz de tıpkı ilk etapta olduğu gibi 5 yıldızlı otel konforunda, ömür boyu tatil imkânı sunuyor” dedi.

Sur Yapı Grubu'nun Antalya'da hayata geçirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın ikinci etabı satışa sunuldu. 1 hafta fiyatına ömür boyu tatil yapma imkânı sunan Tatil Evleri Antalya, pandemide değişen tatil ihtiyaçlarına yanıt verirken sakinlerine yatırımlarını enflasyona karşı koruyarak tatilden para kazanma imkânı sağlıyor. 24 ay vade farksız olarak taksitlendirilen tapulu devre mülklerin fiyatları ise yaz sezonuna özel olarak 130 bin TL'den başlıyor.

‘Planladığımızdan 6 ay önce satışa sunduk'

Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın yurt içi ve dışından yoğun ilgi gördüğünü belirterek “İkinci etabımızı planladığımızdan 6 ay önce satışa sunduk. İkinci etap evlerimiz de tıpkı ilk etapta olduğu gibi 5 yıldızlı otel konforunda, ömür boyu tatil imkânı sunuyor” dedi.

Elmas, bu projeyle devre mülk alıcısına Antalya'nın dört mevsim yaşayan iklimi ve eşsiz doğasında dört mevsim tatil ayrıcalığını vaat ettiklerini ifade ederek; “Yeni nesil tatil anlayışıyla tasarlanan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya hem pandeminin değiştirdiği tatil alışkanlıklarına hem de tüm dünyayla birlikte ülkemizde de hakim olan ekonomik koşullara uygun yeni bir tatil konsepti olarak öne çıkıyor. Projeden ev alanlar, kendi evlerinin mahremiyeti ve hijyeninde 5 yıldızlı otel konforunda tatil yaparken sunulan ‘kişiselleştirilmiş hizmet'lerden de doyasıya yararlanabiliyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, sakinlerine tek valizle kendi evlerine yolculuk yapma, pek çok hizmeti kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre organize edebilme imkânı veriyor'' dedi.

Yeni nesil tatil

Pandemi ve sonrasında pek çok alanda olduğu gibi tatil anlayışında da değişim yaşandığına dikkat çeken Elmas, şunları söyledi:

“Sur Yapı Grubu olarak değişimi yakından takip ediyor, yılların bilgi birikimi ile geleceğin yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz turizm sektöründeki ilk yatırımımızı da güçlü bir projeyle gerçekleştiriyoruz. Sektöre sadece dev bir turizm yatırımı kazandırmakla kalmıyoruz aynı zamanda pandemi ve sonrasındaki ekonomik konjonktürün değiştirdiği tatil beklentilerine yeni nesil çözümler getiriyoruz. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren yeni normal, birçok kişide kalıcı alışkanlıklar geliştirdi ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak insanların doğal bir yönelişi var. Üzerinde titizlikle çalışarak geliştirdiğimiz Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da yeni nesil tatil evleri anlayışına uygun şekilde tatil ve ev kavramlarının yaşamdaki karşılıkları buluşuyor. Öncelikle güven ve konforu buluşturuyoruz. Tatil Evleri konseptinde, evdeymişçesine izole ve güvenlik sağlanırken aynı zamanda 5 yıldızlı bir otelin sunduğu konfor ve hizmetler sunuluyor. Resepsiyondan oda servisine kadar 7/24 tüm otel imkanlarına sahip evinizde her mevsim özel hissetmeniz sağlanıyor. Tatil evleri sakinleri, Kepez kent ormanına komşu konumuyla, temiz orman havasında ve ev konforunda, 5 yıldızlı tesisin imkanlarıyla tatil yapabilecekler.”

Kuşaklar boyu tatil

Paylaşım ekonomisinin gelecekte yükselen bir değer olarak kendini göstereceğini de ifade eden Elmas, “Pandemi sonrası ortaya çıkan yüksek enflasyon nedeniyle artan tatil fiyatlarına çözüm getiren ve paylaşım ekonomisine dayalı işleyişiyle yıllar ve hatta kuşaklar boyu hesaplı tatil avantajı sunan yeni nesil tatil evleri, kendisine yapılan yatırımı enflasyona karşı korurken ‘tatilden para kazanma' döneminin de kapılarını aralıyor. Tapulu devre mülk sahipleri, tatil organizasyonlarını yaparken bütçelerini kişi başına hesap etmek yerine bir kez ödeyerek geniş aileleriyle birlikte olmanın tadını çıkarıyor. Projede geniş balkonlu evler, birçok kişinin konaklamasına imkân tanıyacak şekilde tasarlandı. 1+1 evler 4 kişi, 2+1 evler 6 kişi, 3+1 evler ise 8 kişi kapasitesine sahip. Devre mülk sakinleri, beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyaları evlerinde kullanıma hazır halde bulacak'' dedi.

Tatil ve yatırım bir arada

Tatil ve yatırım imkanına dikkat çeken Elmas, şöyle devam etti:

“Yüksek prim ve kira potansiyeliyle getirisi yüksek bir yatırım imkânı sağlayan Sur Yapı Tatil Evleri'nden devre mülk alanlar, isterlerse ayrıcalıklı bir tatil yapıyor, isterlerse tatil hakkını yüksek kira getirisiyle devrederek gelir sağlama şansına sahip oluyor. Böylece tapulu mülk alanlar yatırımlarını enflasyona karşı koruyabiliyor ve değer artışından faydalanabiliyor.''

Yaz sezonuna özel 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla

Sur Yapı, yeni nesil tatil evlerinden devre mülk almak isteyenler için çok özel bir ödeme planı hazırladı. Tamamı peşin ödemelerde yüzde 15 indirim sonrası yaz sezonuna özel 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sur Yapı bünyesinde 24 ay vade farksız taksit imkânı

Vadeli ödeme planından faydalanmak isteyenler için toplam tutarın yüzde 35'ini peşin ödedikten sonra kalan tutar Sur Yapı bünyesinde vade farksız 24 eşit taksitle ödeyebiliyor. Devre mülk fiyatları, bulunduğu kata, cepheye, metrekareye ve seçilen tarihe göre değişiyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da devre mülk tapusu, hissesi oranında ve satın alırken belirlediği tarih aralığındaki kullanım haklarıyla tümüyle kişinin kendisine ait oluyor.

Projenin avantajları ve imkanları ise şu şekilde sıralandı:

- 1 hafta fiyatına dört mevsim ayrıcalıklı tatil imkânı.

- 4 mevsim tatil seçenekleri.

- Aynı gün hem denize girme hem de kayak yapma imkânı.

- 7/24 otel hizmetleriyle 5 yıldızlı tatil konforu.

- Kişiye özel hizmetler.

- Paylaşım ekonomisiyle hesaplı tatil.

- Kullanılmadığı dönemlerde kiraya verme ve gelir elde etme imkânı.

- Tapulu mülk avantajıyla enflasyona karşı korunan ve her geçen gün prim yapan bir yatırım.

- Enflasyon nedeniyle artan tatil fiyatlarına çözüm.

- Tapulu mülk avantajıyla gelecek kuşaklara miras bırakma imkânı.

- 1+1, 2+1 ve 3+1 ev seçenekleri.

- Beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyalarla donatılmış evler.

- Uzman eğitmenlerle kapalı ve açık çocuk oyun alanları.

- 32 bin metrekare ormanlık alana komşu.

- Özel plaj, kumsallı yüzme havuzu, aquapark'lar, çocuk havuzları, kadınlara özel yüzme havuzlarının, dalga havuzu, kapalı, sıcak ve soğuk su yüzme havuzu ve zen havuzları.

- Spa & Wellness, spor kulübü, fitness, yoga, pilates, voleybol, kardio, basketbol, mini futbol, tenis ve stüdyo dersleri.