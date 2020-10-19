Sürat Kargo ‘Covid-19 güvenli iş yeri' belgesi aldı

Şirketin, bu sertifikayı ilk alan kargo şirketi olduğu belirtildi.

Sertifika, RoyalCert Türkiye Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'a takdim edildi. Şirketin bu sertifikayı alan ilk kargo şirketi olduğu açıklandı.

Sertifikanın duyurulmasına ilişkin toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY aidiyetinde olan şirketlerin TMSF'ye devredildiğini hatırlattı.

TMSF bünyesinde faaliyet gösteren şirketler ile ilgili bilgi veren Gülal, “TMSF'ye bağlı şirket sayısı şuan 806. Bu şirketlerin öz kaynak büyüklüğü 28 milyar lira, aktif büyüklüğü ise 66,5 milyar lira. Bu şirketlerimizde 40 bin 371 kişi istihdam ediliyor” dedi.

Şirketleri TMSF olarak devraldıktan sonraki çalışmalarından da bahseden Gülal, “Şirketleri devraldığımızda 18,2 milyar lira olan öz kaynak büyüklüğü yüzde 52 artışla 28 milyar liraya, 42,7 milyar lira seviyesinde olan aktif büyüklük de yüzde 55 artışla 66,5 milyar liraya yükseldi” diye konuştu.

Sürat Kargo'yla ilgili olarak da konuşan Muhiddin Gülal, kargonun 2016 Kasım'dan itibaren TMSF kayyumluğunda yönetildiğini belirterek şirketin Türk lojistik sektöründe ilk dörtte olduğunu söyledi.

“Sürat Kargo'da yıl sonu hedefi 40 milyon lira net kar”

Kargo şirketinin, sektörün gelişimine katkı sağladığını da ifade eden Gülal, "Kasım 2016'da şirketin 275 milyon liralık cirosu vardı. 2020 Eylül itibarıyla yüzde 90 artışla 522 milyon liralık ciroyu yakaladı. Geçen yıla göre ciroda yüzde 34'lük bir artış söz konusu. Şirketi devraldığımızda aktif büyüklüğü 91,2 milyon liraydı. Eylül itibarıyla yüzde 95 büyümeyle 177 milyon liralık aktif büyüklüğe ulaştı. Devraldığımızda zarar eden bir şirket söz konusuydu, 12,7 milyon lira net zararı vardı. Yine 2020 Eylül sonu itibarıyla şirket, 20 milyon lira net kar elde eder duruma geldi. Yüzde 241'lik artış söz konusu. Yıl sonu hedefimiz 40 milyon lira net kar, 700 milyon liralık ciro. TMSF yönetiminde şirketin çalışan sayısı 5 bin 669'dan 7 bin 280'e çıktı. Zarar eden şirketi net kar elde eden bir firma haline getirdik" şeklinde konuştu.

TVRM(Transmittable Virus Risk Management) Kovid-19 sertifikasının duyurulmasına ilişkin gerçekleştirilen toplantı da konuşan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı ise “Bu program halihazırda 40 ülkede uygulanıyor. Sürat Kargo, lojistik sektöründe bu belgeyi alan ilk şirket. Bu sertifika verilirken kalite yönetiminden iş sağlığı güvenliğine, çevre yönetimine kadar uçtan uca tüm kriterler değerlendiriliyor. Bunlara ek olarak Kovid-19'a karşı hijyen, maske ve mesafe gibi konular denetlenmekte" ifadelerini kullandı.

Toplantı, Kargo şirketinin almaya hak kazandığı TVRM Kovid-19 sertifikasının Alphan Namlı tarafından TMSF Başkanı Gülal'a takdim edilmesiyle sona erdi.