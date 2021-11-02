Sürdürülebilir bir gelecek için ‘Doğa Kalp Denim' koleksiyonu

Türkiye'nin global moda markası DeFacto, ‘Doğa Kalp Ben' teması altında pamuk kumaşların tekrar pamuk ipliğine dönüştürülmesi ile elde edilen Doğa Kalp Denim koleksiyonunu tüketicinin beğenisine sundu.

Çevre dostu kumaşlar ekolojik dengeyi korumanın yanı sıra atık oluşumunun da önüne geçiyor. Tüketicinin bu beklentisini karşılamak için harekete geçen DeFacto, Doğa Kalp Denim koleksiyonunu tüketiciyle buluşturdu. Koleksiyon, çevre üzerindeki baskının azaltılması hedeflenerek yetiştirilen pamuklardan üretilen ‘'Better Cotton'' iplikleriyle hazırlandı ve satışa sunuldu.

Standart denim üretiminde ürün başına 103,3 litre su kullanılıyor. Şirket, sürdürülebilir üretim yöntemleriyle bu miktarı 11 litreye düşürerek su tasarrufunu önemli ölçüde artırıyor. Bu koleksiyonda enerji üretimi de ürün başına yaklaşık yüzde 30 tasarrufla gerçekleştiriliyor.

Pamuk üretiminin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerini azaltmayı ve sektörün geleceğini daha güvenli hale getirmeyi hedefleyen şirket, su kaynaklarının etkin kullanımı, toprak sağlığının iyileştirilmesi ve tarım çalışanlarının refahının arttırılması gibi konularda da koleksiyonda kullandığı ‘'Better Cotton'' ipliklerle çevre duyarlılığını ön plana çıkarıyor. Doğa Kalp Denim koleksiyonu ile artık çevremiz daha güvende.

Koleksiyona markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.