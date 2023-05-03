Sürdürülebilir Gelecek İçin “İklim - Tarım - Su” Zirvesi yapıldı

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de Türk Traktör ana sponsorluğunda ve İş Bankası finans sponsorluğunda gerçekleştirilen zirveye katılım yoğun oldu. Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın açılış konuşmasını yaptığı zirvede Agro TV CEO'su Doğan Başaran, sürdürülebilirlik yolculuğu ve projeleri hakkında bilgi verdi.

İklim-Su-Tarımın sürdürülebilirlik meyanında değerlendirildiği üç panelden oluşan zirvede sektör paydaşları, akademisyenler, gazeteciler sadece bu alandaki sorunlara dikkat çekmekle kalmadı çözüm önerileriyle de katkıda bulundu. Tüm konuşmalarda ve panellerde altı çizilen nokta ise iklimin, tarımın, suyun yani sürdürülebilirliğin ilacı 'teknolojiyi iyi yönetmek' oldu.

Yuvam Dünya Derneği kurucu üyesi Nil Karaibrahimgil'in ve Next Akademi Kurucusu Levent Erden'in de konuşma yaptığı zirvede, genç iklim aktivistleri ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Ecem Ocüşler, Nur Avcı, Seren Anacoğlu, Resul Huseynzade ve Melisa Akkuş gelecek hakkındaki endişelerini ve çözüm önerilerini paylaştı.

Gün boyu devam eden etkinlikte Ressam Mehmet Emin Erşan'ın yaptığı resim, zirve sonunda satılarak deprem bölgesindeki çiftçilere yardım olarak ulaştırıldı.