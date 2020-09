Sürdürülebilirlik, girişimcilik, kapsayıcılık ve gelecek kavramları tartışıldı

Sürdürülebilir ve gelecek vizyonerleri, Rönesans Holding'in düzenlediği ‘Bugünden Sürdürülebilir Geleceğe' webinarında buluştu. Düzenlenen programda sürdürülebilirlik, girişimcilik ve gelecek ana temaları ele alındı.

Rönesans Holding'in düzenlediği 6. Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması'nın ödül töreni ve “Bugünden Sürdürülebilir Geleceğe” webinarında sürdürülebilirlik, girişimcilik, kapsayıcılık ve gelecek kavramları ele alındı. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, törenin açılışında yaptığı konuşmada, yarışmanın 1.si seçilen ekibin 5 genç kadın mimardan oluştuğuna dikkat çekerek, “Geleceğin inşasında kadının söz sahibi olması, içinden geçtiğimiz zorlukları aşmamızda ve geleceğe umutla bakmamızda kilit rol oynayacak. Eğitimden mimariye her alanda kadın istihdamından maksimum güç almamız, geleceğimizi sürdürülebilir kılmak adına toplumsal bir sorumluluğumuz” diye konuştu. Ödül töreni ve webinar, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ufuk Tarhan ve Sosyal Girişimcilik Platformu Ashoka Türkiye ekibinden İstem D. Akalp, Mert Fırat, Uygar Özesmi ve Tülin Akın'ın konuşmalarına ev sahipliği yaptı.

Törenin açılışında konuşan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Geleceği hayal ederken, çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda ‘sürdürülebilir gelişme' yolundan bir an bile ayrılmamamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Rönesans Holding olarak biz bulunduğumuz pazarlarda, kalite standartlarımız, teknolojimiz, müşteri odaklılığımız ve çalışan memnuniyetimizle sektörün gelişimine, değişimine yön veren bir konumdayız. Bu çerçevede, lider bir oyuncu ve rol model olarak, sektörün gelecek yeteneklerini de sürdürülebilirlik bilinciyle yetiştirmek hedefindeyiz. Böylece bize sunulan fırsatları yeni nesillere aktarmış olabileceğimize inanıyoruz. Altı yıl önce bu vizyonla yola çıkarak ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' yarışmasını hayata geçirdik. Gençlerin konuya her yıl daha da artan ilgisi de bizim motivasyonumuzu artırdı. Bugün, gerek Türkiye'nin dört bir yanında her yıl ortalama 25 üniversiteyi ziyaret ederek gerçekleştirdiğimiz tanıtım, eğitim ve seminerlerle gerekse yarışma başvurularıyla 100 binden fazla üniversiteli gence ulaşmış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bu yıl yarışmamıza 75 farklı üniversiteden, 900 öğrenci, 585 grup projeleriyle katıldı. Her biri inanılmaz detaylar barındıran, sürdürülebilirlik temasını geleceği tasarlarken kullanan birbirinden kreatif fikrin arasından 10 farklı kategori için zorlanarak seçim yaptık. Kazanan 28 kreatif fikir sahibi genç başta olmak üzere, katılım gösteren tüm öğrencileri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gelecek vizyonerlerinin konuşmalarıyla devam eden etkinlikte, “Sürdürülebilir Gelecek: Ekonomi ve Yeni Trendler” başlığıyla konuşma yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, izleyenlerin bir an bile ekrandan gözünü ayıramadığı heyecanlı, enerjisi yüksek bir sunum yaptı. Ekonomiyi, tarihten verdiği örneklerle herkesin dikkatini çekecek hibrid bir versiyonuyla anlatan Demirtaş, sürdürülebilirliğin temelinde teknoloji, teknolojinin tam ortasında da sanatın olduğundan, gençlerin önünde uzanan hayatta, teknoloji ve sanatla daha çok iç içe olmaları gerektiğinden ve ancak bu şekilde gelecekte söz sahibi olabileceklerinden bahsetti. Ekonomide sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için doğru kararlar verilmesi gerektiğinin de altını çizen Demirtaş, doğru fizibilite, liyakat ve şeffaflık ile şirketlerin de sürdürülebilir konuma gelebileceğini aktardı.

Sosyal girişimcilik platformu Ashoka Türkiye Eş Direktörü İstem D. Akalp moderatörlüğünde düzenlenen panelde ise, İhtiyaç Haritası'nın Kurucusu Mert Fırat, Good4Trust'ın Kurucusu Uygar Özesmi ve TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş. Kurucusu Tülin Akın, gençlere kendi ilham veren sosyal girişimcilik hikayelerini anlatarak, sürdürülebilir bir geleceği sağlamak için kaynakların doğru kullanımının önemine değindi. Sürdürülebilir sosyal girişimcilik projelerinin de değerlendirildiği panelde, sürdürülebilirliği sağlamak için herkesin kendi alanında yapabileceklerinin olduğunun altı çizildi.

Destek ve ihtiyacın buluşması gerekliliğinden yola çıkarak hayata geçirdiği sosyal girişimcilik fikri İhtiyaç Haritası'ndan bahseden Mert Fırat, sürdürülebilirliğin sağlanmasında en önemli faktörün, ortak bir masada buluşup çözüm odaklı olabilmek olduğunun altını çizdi. Fırat, bu yolda harekete geçmek için şu andan başlayarak günlük hayatımızda değişimleri başlatmamız gerektiğini belirtti.

'Hibrid Gelecek Nasıl Gelecek?' oturumunda gençlere gelecek ve iş dünyasında var olabilmek konularında tavsiyelerde bulunan Fütürist Ufuk Tarhan her şeyi bir anda değiştirmenin veya iyileştirmenin mümkün olmadığını, öncelikle hibrid yaşamı, hibrid olma kavramını benimsemenin önemine değindi. Tarhan, kişilerin hibrid yaşam biçimiyle geçmişin kalıplaşmış doğrularını kaçınılmaz olarak yaşarken, gelecekte yapılması gerekenleri de aynı zamanda hayata geçirebileceklerinden bahsetti. Tarhan gençlere, “Kendi kendimize öğrenmemiz, kendi kendimize düşünmemiz (Otodidaktizm) ve sorumluluğu üzerimize almamız gereken bir çağdayız. Hangi konuya kendinizi adamak istiyorsanız, öğrenme sorumluluğunun, size verilen müfredat dışına çıkarak kendi kendinize başarmak olduğunu unutmayın. Bunun için de çok çalışmak lazım.” dedi.

Oturumların ardından gerçekleştirilen Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması ödül töreninde Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinden, Meryem Akar, Merve Karaca, Ayşe Özkan, Beyzanur Kesgin ve Esma İsnaç birincilik ödülünün sahibi oldu. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden M. Aras Dönmezler ikincilik ödülünün sahibi olurken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinden Süleyman Uluışık, Emine Doğan ve Berfin Bayram üçüncülük ödülünü kazandı.

Gençlerden, doğal kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye saygılı, her aşamasında sürdürülebilir ve sosyal girişimciliği öne çıkaran projeler hazırlamalarının istendiği Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasına toplamda, 75 farklı üniversiteden 900 öğrenci, “Kendine Yeten Verimli Yaşam Alanları” temasında hazırladıkları, 585 farklı projeyle katıldı.