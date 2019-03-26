Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2020 açıldı

Kadıköy Belediyesi, Türk bestecilerini yeni eserler ortaya koymaya özendirmek amacıyla 2020 Nisan ayında sonuçlanması planlanan dördüncü 'Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nı Piyanolu Üçlü (keman, viyolonsel, piyano) için açtı.

36 yaşından gün almamış Türk bestecilere açık olan yarışma çok sesli evrensel müzik dilinde, özgün telif eserler yapılmasına, böylelikle yerli müzik eserleri repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunabilmeyi hedefliyor. Keman, viyolonsel ve piyano üçlüsü için bestelenen eserlerin 15 - 17 dakikayla sınırlı olması; kompozisyonların ülkenin geleneksel ses duyarlılığından esinlenmeler, işlemeler veya yansımalar içeren özgün bir çalışma olması şartının arandığı yarışmaya son başvuru tarihi 10 Ocak 2020.

Yarışmada, seçici kurulca yapılacak ilk değerlendirmenin ardından dört eser finale kalacak. Bu dört eser derecelendirilmek üzere jürinin huzurunda, 13 Nisan 2020 Pazartesi 19:30'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenecek final konserinde kamuya açık olarak icra edilecek. Konser sırasında jürinin yanı sıra izleyiciler de fuayede bulunan seçim kutularında oy kullanarak eserleri değerlendirebilecek ve Dinleyici Özel Ödülü'nün sahibini belirleyebilecek. Ödül Töreni de aynı gece gerçekleşecek.

Kadıköy Belediyesi bugüne kadar genç "piyano" ve "keman" icracılarına yönelik yarışmalar ile oda orkestrası ve piyanolu dörtlü için beste yarışmaları düzenledi. Altıncı yarışma olan Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışmasının seçici kurulunda Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Özkan Manav, Gülsin Onay, Yalçın Tura ve Hasan Uçarsu yer alıyor. Kazananlara para ödülünün yanı sıra, final konserinde kaydedilecek olan eserlerin CD basımı da yaptırılacak.

Ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesi için Kadıköy Belediyesi'nin Süreyya Operası Beste Yarışması adlı web sitesinden bilgi edinilebilir.