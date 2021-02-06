Süreyya Paşa kabri başında dualarla anıldı

Maltepe başta olmak üzere, İstanbul'un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan asker, siyasetçi ve iş insanı Süreyya İlmen Paşa, ölümünün 66'ıncı yıl dönümünde, kabri başında dualarla anıldı.

Maltepe Belediyesi tarafından, Başıbüyük Mahallesi'ndeki kabri başındaki anma, pandemi nedeniyle kısıtlı bir katılımla gerçekleştirilirken, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zühal Karakurt, hastane yönetimi, Başıbüyük Mahalle muhtarı Ayhan Karpuz katıldı. Duaların okunduğu anmaya katılan vatandaşlara, belediye tarafından hayır lokması dağıtıldı.

“Mirasını genç nesillere aktarıyoruz”

Anmada konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Süreyya Paşa için döneminin çağdaş öncülerinden biri olduğunu ifade etti. Kılıç, “Bugün burada bir devlet adamı, iş insanı, Maltepe'yi Maltepe yapan, ilklere imza atan Süreyya İlmen Paşa ve değerli eşinin huzurundayız. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, ruhları şad olsun. Bizlere düşen Süreyya Paşa'nın miras bıraktığı değerleri, onun eserlerini korumak, yaşatmak ve daha da ileriye taşımak ve genç kuşaklara aktarmaktır. Bu anlamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün buradaki anmaya katılan değerli hocalarımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.