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Süreyya Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy’un annesi Süreyya Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı. Merhume Ulus Mezarlığı'na defnedildi.


Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı. Levent Afet Yolal Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilen Süreyya Ulusoy'un cenazesinde, spor, sanat, siyaset ve iş dünyasından önemli isimler Ulusoy Ailesi'ni yalnız bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, iş adamı Ali Ağaoğlu, Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gibi birçok isim Ulusoy'u acılı gününde yalnız bırakmadı.

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