Suriye'de pandemi ile mücadele devam ediyor

Suriye'de insani yardıma muhtaç gruplara sağlık görevlileri tarafından verilen sağlık desteği devam ediyor. Öte yandan sağlık çalışanları aldıkları Covid-19 eğitimleri kapsamında bölge halkını pandemiye karşı bilinçlendiriyor.

Sağlık çalışanları bir yandan bölge insanının sağlık sorunlarına çözüm üretirken, diğer yandan pandemiyle mücadelede de görev alıyor. Öte yandan Suriye'de görev alan hemşirelere Covid-19 konusunda eğitimler veriliyor. Devam eden eğitimlerin ardından hemşireler Suriye'deki Afrin ve İdlib bölgelerinde pandemiyle mücadeleye katkıda bulunacak. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından toplam 4 hemşireye verilen eğitimler kapsamında hastalardan nasıl numune alınacağı ve filyasyon konuları öğretiliyor. Hemşirelere ayrıca bölge halkına bulaş riskinin nasıl azaltabileceklerini anlatabilmeleri için de eğitim veriliyor.

Üç ayrı bölgede sağlık hizmeti

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, yapmış olduğu açıklamada, “Afrin, Jinderes ve Celemeh kliniklerimizde Aralık 208'den bugüne kadar 385 bin 156 adet konsultasyon yapıldı. Toplam 173 bin 312 hasta bu konsültasyonlardan fayda sağladı. Suriye'de görev yapan hemşire ve doktorlarımızın Covid-19 konusunda aldıkları eğitim sayesinde laboratuvara numune gönderme süreçlerini kolaylaştı ve hızlanmış oldu. Yine bölgede verilen eğitimler ile bulaşın engellenmesine ve azaltmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. Bağışçılarımızın desteği ile şu ana kadar Türk Kızılayı ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla sahada pek çok sağlık hizmeti gerçekleştirdik” dedi.