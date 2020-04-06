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Suriyeli çocuk dilenciler, yasak dinlemedi

İstanbul’da trafik ışıklarında görülen Suriyeli çocuk dilenciler, korona virüs yasağı dinlemedi.

İstanbul'da trafik ışıklarında görülen Suriyeli çocuk dilenciler, korona virüs yasağı dinlemedi. Aileleri tarafından dilendirilen çocuklar kameralardan kaçarken, "Biz Suriyeliyiz, bize yasak değil" ifadeleri dikkat çekti.


İstanbul trafiğinden birçok noktada görülen Suriyeli çocuk dilenciler, korona virüs yasağı tanımadı. 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı kararı alınmasına rağmen Kağıthane İmrahor Caddesi'ne çıkan Suriyeli çocuklar, sürücülerden para istedi. Kamera tarafından görüntülendiklerini anlayınca kaçan çocuklar, muhabirin "Size yasak değil mi" sorusuna "Biz Suriyeliyiz, bize yasak değil" diyerek yanıt verdi.

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