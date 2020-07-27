İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Suriyeli KOBİ'ler Türk ekonomisine önemli katkıda bulunabilir”

Suriye İç Savaşı’nın etkilerini artırmasıyla beraber Türkiye’de faaliyetlerine başlayan Building Markets’in CEO’su Jennifer Holt, “Türkiye’nin cömertçe ev sahipliği yaptığı 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciler de var.

Suriye İç Savaşı'nın etkilerini artırmasıyla beraber Türkiye'de faaliyetlerine başlayan Building Markets'in CEO'su Jennifer Holt, “Türkiye'nin cömertçe ev sahipliği yaptığı 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciler de var. Türkiye'ye yerleşen göçmenlerin birçoğu ticaret, istihdam ve yatırım yoluyla yerel ekonomiye önemli katkılar verecek yetenekli girişimciler. Onları destekleyerek başarıya ulaşmalarını sağlamak herkes için bir kazan-kazan durumu olacak” dedi.


KOBİ'leri yeni iş fırsatlarıyla tanıştırarak krizden etkilenen ekonomilerin kalkınmasını hedefleyen ABD merkezli kar amacı gütmeyen uluslararası sivil toplum kuruluşu Building Markets'in CEO'su Jennifer Holt açıklamalarda bulundu.


Holt, “İstihdam hedeflerimiz arasında Türkiye'nin cömertçe ev sahipliği yaptığı 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciler de var. Türkiye'ye yerleşen göçmenlerin birçoğu ticaret, istihdam ve yatırım yoluyla yerel ekonomiye önemli katkılar verecek yetenekli girişimciler. Onları destekleyerek başarıya ulaşmalarını sağlamak herkes için bir kazan-kazan durumu olacak” dedi.


Kuruluşun Program Direktörü Selen Uçak ise, “Türkiye'deki ekibimiz şimdiden 2 binden fazla Suriyeli işletmeyi destekledi, 600 bin dolarlık sözleşme ve 250 bin dolarlık yatırım kazanmalarına yardımcı oldu. Özellikle, Suriyeli ve Türk girişimciler arasındaki karşılıklı yarar sağlayan ortaklıkları destekliyoruz. Türkiye'deki üreticilerin Ortadoğu'ya açılmasında Suriyeli girişimciler büyük rol oynayabilir” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.