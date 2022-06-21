Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşları: “Suriyelilerin talebi gönüllü ve onurlu bir dönüştür”

Yapılan açıklamada, “Suriyelilerin talebi, gönüllü ve onurlu bir dönüştür” vurgusu yapıldı.

İstanbul Fatih'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Halit İsaoğlu, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Müdürü Muhammed Akta, Kadın Destek Derneği Başkanı Cumana Habra, Suriyeli Birlikler Ağı Başkanı Aşraf Al Msalam ve ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği Halkla İlişkiler Koordinatörü Salih Akide konuşma gerçekleştirdi. Basın toplantısı, ulusal ve yabancı basın tarafından ilgiyle takip edildi.

“Yalan haberler yayılmaya başlamış”

Suriyelilerin talebinin gönüllü ve onurlu bir dönüş olduğunu söyleyen ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği Halkla İlişkiler Koordinatörü Salih Akide, “Türkiye, 2011 yılından bu yana 3 milyon 600 bini aşkın Suriyeli sığınmacıyı kabul etmiştir. Suriyeliler, 2014'ten bu yana yabancılar kanunu ve geçici koruma yönetmeliğine tabii olmuşlardır. Son zamanlarda bazı siyasi çevreler, Suriyelilerin varlığını seçim propagandası olarak kullanmaya başlamıştır. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar hakkındaki yanlış bilgi ve yalan haberler yayılmaya başlamış ve bu durum Türkiye'de yaşayan genelde yabancılara özelde ise Suriyelilere yönelik halk içerisinde gerilimin ve tepkiselliğin artmasına sebebiyet vermiştir” dedi.

“Suriyelilerin varlığının siyasallaşma ve gerilim süreçlerinden uzak tutulması çağrısında bulunuyoruz”

500 bin sığınmacının gönüllü geri dönüşüne vesile olan Türkiye hükümetinin, bir milyon Suriyeli sığınmacının gönüllü geri dönüşünü amaçlayan yeni bir proje başlattığını ifade eden Akide, “Türkiye'nin iç meselelerine dahil olmamaya ilişkin olarak baştan beri sergilediğimiz tutumumuzun altını çizerek, Türkiye'deki Suriyelilerin varlığının siyasallaşma ve gerilim süreçlerinden uzak tutulması, seçim propagandası olarak kullanılmaması ve konunun insan haklarına ve hoşgörülü Türk halkının kültürüne uygun bir şekilde ele alınması çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

“Sığınmacıların Suriye'ye daimi dönüşüne yönelik her türlü çabayı destekliyoruz”

Akide açıklamanın devamında “Bizler sivil toplum kuruluşları olarak, Suriye sürecine dahil olan ülkelerin üzerinde mutabık kaldığı; psikolojik, ekonomik, adalet ve güvenlik açısından Suriye'de sürdürülebilir ve güvenli bir yaşam ortamı sağlayacak ve geri dönenlerin canlarının ve mallarının güvenliğini garanti altına alacak siyasi bir çözüme varılması durumunda, sığınmacıların Suriye'ye daimi dönüşüne yönelik her türlü çabayı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sorunun çözümüne bilfiil katılmaya davet ediyoruz”

Onurlu yaşam şartları, güvenli ortam ve siyasi koşullar sağlandıktan sonra, Suriyelilerin kendi rızalarıyla ülkelerine geri dönmeye başlayacaklarının idrakinde olduklarını söyleyen Akide, “Nitekim mülteci krizine neden olan sorunda köklü bir çözüme ulaşılmadan sığınmacıların Suriye'ye yahut kuzey bölgelerine geri gönderilmesi, sorunu çözmeyecek ve çözümü daha zor ve karmaşık hale getirecektir. Bu vesileyle; sığınmacıların, yaşadıkları yerleri bırakmalarının bir tercih olmadığını, uluslararası düzeyde kullanılması yasak olan her türlü silahın ve varil bombalarının kullanılmasının bu ilticanın gerçek sebebi olduğunu hatırlatıyor ve uluslararası toplumu siyasi, insani ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, sığınmacıların ilk kez evlerinden, şehirlerinden ve köylerinden çıkmalarına yol açan sorunun çözümüne bilfiil katılmaya davet ediyoruz” dedi.