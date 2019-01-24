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Suriyelilerin kaldığı evde yangın çıktı: 4 yaralı

Sultangazi Karayolları mahallesinde tek katlı binada çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Sultangazi Karayolları Mahallesi 584 sokaktaki tek katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 Suriyeli'nin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda evi sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.


İsimleri alınamayan 4 Suriyeli'den ikisi tedbir amaçlı, vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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