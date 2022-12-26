Suriye'nin Kuzeyinde artan kolera salgını büyük tehdit oluşturuyor

Eylül ayında başlayan kolera salgını Suriye'de etkisini artırarak yayılmaya devam ediyor. 56 bin 879 şüpheli kolera vakası bildirildi. Halkı için insani gereksinimlerle birlikte sağlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için acil ve sürdürülebilir adımların atılması gerektiği uyarısında bulunan Dünya Doktorları, salgının kontrol edilemez seviyelere yükselmesi ihtimaline karşı tedbirlerin artırılması gerektiği çağrısında bulundu.

Suriye'de yaşanan savaşın 11. yılında sağlık, ulaştırma, eğitim gibi alt yapı tesislerinin yıkıma uğradığı ülkenin kuzey kesimlerinde Eylül ayında başlayan kolera salgını artarak devam ediyor. Suriye halkının çektiği acılara bir yenisini daha ekleyen salgın, bölgede ilk olarak 19 Eylül tarihinde Halep'in Cerablus kasabasında görüldü. Savaş koşullarında gereken hijyen ve sağlık ihtiyacının yeteri kadar karşılanamaması sonucu kısa sürede etkisini artıran kolera salgınında 16 Aralık itibarıyla Kuzey Batı Suriye'de toplam 23 bin 795 şüpheli kolera vakası bildirildi. Şüpheli vakaların yaklaşık yüzde 33'ü yerinden edilmiş insanların yaşamlarını sürdürdüğü kamplardan geldi. Kolera nedeniyle bölgede şu ana kadar 15 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre, Suriye'nin genelinde en az 98 ölüm (vaka ölüm oranı %0,3) ve 56 bin 879 şüpheli kolera vakası bildirildi. Doğrulanmış ve şüpheli vaka sayısı ise hızla artmaya devam ediyor.

Hastanelerin sadece yüzde 52'si çalışıyor

Artan kolera vakalarına ilişkin acil önlem planı alınması gerektiği çağrısında bulunan Dünya Doktorları, savaşın ve çatışmaların hala devam ettiği ülkedeki kirli su kuyuları nedeniyle yakın zamanda patlak veren bu salgına karşı temel hizmetlerin sağlanabilmesi için insani koridorlar üzerinden kritik altyapıyı sürekli olarak desteklemenin ve sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu uluslararası topluma bir kez daha hatırlatıyor. Savaşın su ve kanal şebekelerine ciddi ölçüde zarar verdiği ülkede su tedariği yüzde 40 oranında azalırken, bölgede zor koşullar altında çalışan hastanelerin yalnızca yüzde 52'sinin faaliyetlerini devam ettirebildiği belirtiliyor.

“Kolera salgını, Suriye'de binlerce insanın hayatını etkiliyor”

2018 yılından beri Suriye'nin Afrin ve İdlib bölgelerindeki kliniklerde çatışma koşulları altında yerinden edilmiş insanlara sağlık hizmeti veren Dünya Doktorları Suriye Programı Koordinatörü Mohamad Şahin, “Bugün Suriye halkı, kanlı savaşın ve altüst olmuş bir ekonominin ciddi sonuçlarıyla mücadele ederken, neredeyse çökmekte olan sağlık sisteminin bedelini de ödemek zorunda kalıyor. Bölgede su ve kanalizasyon sistemleri de iflas etmek üzere ve bu durum hijyen koşullarının daha da kötüleşmesine yol açmakta” dedi.

Dünya Doktorları'nın bölgede son dönemde yaşanan kolera salgınıyla ilgili olarak bugüne kadar önleyici tıp çerçevesinde doğrudan 2 bin 458, dolaylı olarak da 12 bin 290 ihtiyaç sahibine ulaştığını belirten Şahin, "Toplum sağlığı çalışanları aracılığıyla kolera önleme konusunda bilinçlendirme oturumları düzenleyerek Kuzey Batı Suriye'deki salgına karşı doğrudan sahada mücadele ediyoruz. Ayrıca kolera, acil tedavi gerektiren ve saatler içinde ölüme neden olabilen bir hastalık olduğu için vakalara hızlı müdahale için oral rehidrasyon solüsyonu (ORS) stoklarımızı artırdık” diye ekledi.