Surlar içinde yapılan tek millet bahçesinin 1. etabı tamamlanıyor

İstanbul'un en önemli yeşil alan projelerinden biri olan Karasurları Millet Bahçesi'nin uygulama çalışmaları devam ederken, projenin 17 bin metrekaresini oluşturan 1.etabı yakın zamanda hizmete açılacak. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul'da surların içerisinde kalmış tek millet bahçesinin tarihi alanlara yakışır olacağını belirtti.

Fatih'i cazibe merkezi haline getirecek önemli projelerden biri olan Karasurları Millet Bahçesi, toplamda 230 bin metrekarelik bir alanı olması bakımından genelde İstanbul, özelde Fatih'teki yeşil alan miktarını büyük oranda arttıracak. Bu alanın yaklaşık 17 bin metrekaresini oluşturan ve basketbol sahası, tematik bahçeler, dumansız piknik alanları, çocuk oyun ile fitness alanlarından oluşan 1'inci etabı vatandaşların kullanımına açılmak için gün sayıyor.

Fatih'e farklı yeni bir yeşil alan kazandırılmış olacak

Fatih Belediyesi, Yeşil Fatih vizyonundan hareket ederek UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan kara surlarının bir bölümüne komşu olarak projelendirilen Kara Surları Millet Bahçesiyle için bölgede çalışmalarına hız verdi.

Projenin 1. Etabının kısa bir süre sonra hizmete açılacağını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Karasurları Millet Bahçesi projesi ile tarihi yarımada kara surları ve çevresinin tarihi, kültürel kimliğinin ön plana çıkarılıp oldukça geniş bir yeşil alan donatılacak. Bu çerçevede, 200 milyon liradan fazla istimlak bedeli ödenerek sur bölgesinde kalan yüzlerce konut ve yapının mülkiyet sorunu çözüldü.

Topkapı'dan Mevlanakapı'ya kadar olan bu alanımız tamamen niteliksiz yapılarla, gecekondularla doluydu. Bu alanı, insanlarımızla kavga etmeden, tamamen rızaya dayalı şekilde anlaşarak projemize başladık. Kısa bir süre sonra projenin 1. Etabı bitmiş olacak, akabinde 2.etabı bitmiş olacak. Hem İstanbullular hem de Fatihliler için çok farklı bir perspektif, farklı bir yeşil alan kazandırmış olacağız” dedi.

İstanbul Surların içerisinde kalan ilk millet bahçesi olacak

Koruma bandı içerisinde kalan bölgenin 100 yıldır iskansız yapılar ve gecekondularla sağlıksız bir yapılaşma içerisine girdiğini belirten Turan, koruma kurulları tarafından onaylanan projenin birinci etabının Topkapı-Mevlanakapı, ikinci etabının ise Mevlanakapı - Silivrikapı arasında olduğunu belirterek, ihale çalışmalarının ardından projeye başladıklarını bildirdi.

Tarihi surların dokusunu ortaya çıkaran ve koruyan projenin Birleşmiş Milletler nezdinde bazı yayınlarda da yer bulduğunu ifade eden Turan, "Türkiye'de birçok millet bahçesi yapılıyor ancak bu çerçevede yani yanında tarihi belki 1500 yılı bulan bir surun içerisinde kalan İstanbul'un ilk millet bahçesi olacaktır." diye konuştu.

Projenin paydaşı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'ye teşekkür eden Turan, her iki kurumun dönüşümün sağlanması için maddi manevi destek verdiğini söyledi.

Yeşil alan miktarında rekor düzeyde artış yaşanacak

Fatih'teki yeşil alan miktarından, rekor düzeyde artışın yaşanacağı adımları attıklarını vurgulayan Başkan Ergün, “Temelde, ilçemizdeki yeşil alan oranıyla, park, çocuk parkı gibi kamusal alanların artırılmasını, bir tarih ve kültür merkezi olan ilçemizin niteliksiz yapılardan arındırılmasını amaçladık. Gerçekten de üç yılın sonunda, ilçemizdeki yeşil alan miktarında, rekor düzeyde artışın yaşanacağı adımları atmış bulunuyoruz.”

Yıkılan alanlarda asla bir yapı olmayacak

Millet bahçesinin birinci etabının inşa çalışmalarının sona gelindiğini dile getiren Turan, şu bilgileri verdi:

"Geçmişte gecekonduların olduğu bu sıhhi olmayan alanları insanlar park olarak kullanacak. Yıkılan bütün alanların tamamına asla ve kata bir yapı yapılmayacak. Tamamı yeşil alan olarak kullanılacak yerler. Topkapı'dan başlayarak Millet Caddesi'nin üzerinden de bir yaya köprüsüyle yine karşı tarafa geçilecek. Topkapı'yla Mevlanakapı arasından Millet Caddesi gibi bir geniş cadde geçiyordu. Dolayısıyla iki yakındaki insanların birbirine ulaşımı yoktu. Şimdi bu park vesilesiyle Topkapı - Mevlanakapı arası sur bandı boyunca kesintisiz işleyecek bir millet bahçesi olacak. Yine sur bandı içerisinde yürüyüş, bisiklet yolları, sportif alanlar olacak. Yine engelli oyun grubu gibi belli aktivasyon alanları olacak."

Tarihi mekana yakışır bir bahçe olacak

Bölgeye geniş bir peyzaj çalışması yapılacağını belirten Turan, millet bahçesinde ayrıca 110 çeşit endemik bitkinin ekileceği bir bahçe oluşturulacağını belirterek,

"Gerçekten tarihi bir mekana yakışır, keyifli bir alan oluşturulacak. Buradaki insanlar da bunu çoktan hak ettiler. Çok tarihi bir iş yaptığımız kanaatindeyiz. Projemiz uluslararası ölçekte de takdir edilen bir iş, çalışma oldu. Zaten uluslararası yayınlarda da bu proje yer almaya başladı. Bu, hem İstanbul'un tanıtımı hem de Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkması anlamında önemli bir proje" dedi.