Sürücü adaylarına çorba ikramı

Bağcılar Belediyesi, Mahmutbey Mahallesi'ndeki eğitim pistinde ehliyet sınavına girecek olan sürücü adaylarına çorba ikramında bulundu.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'nı başarıyla geçen sürücü adayları, hafta sonunda direksiyon sınavına girdi. Cumartesi ve pazar günü iki ayrı oturumda gerçekleşen uygulamalı sınava katılacak olan Bağcılarlı adaylar Mahmutbey Mahallesi eğitim pistinde buluştu. Bağcılar Belediyesi de bu özel anlarda heyecanlı sürücü adaylarını yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinde sınavın yapıldığı alana gitti. Belediye personeli, mobil araçtan hem sürücü adaylarına hem de görev başında olan gözetmenlere çorba ikramında bulundu. Bu ikram karşısında çok memnun kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, kendilerini düşünen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e teşekkürlerini iletti.