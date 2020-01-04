Sürücü, araçta bulunan yaralıyı yol kenarına bırakıp kaçtı

İstanbul'da yol kenarında park eden araç içerisinde oturan yaralı şahıs, araçtan inip yol kenarına yatırıldı. Silahla vurularak ağır yaralandığı değerlendirilen şahıs yerde yatarken araç sürücü olay yerinden uzaklaştı. Araçtan inen diğer şahıs ile olaya tanık olanlar yaralının başında bekledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Olay, Sultanbeyli'de geçtiğimiz gün Yavuz Selim Mahallesi, Antalya Caddesi'nde saat 22.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, silahla vurularak yaralandığı değerlendirilen İ.A.'nın içerisinde bulunduğu bir otomobil, yol kenarında durdu. Otomobil içerisindeki şahıslar bir süre sonra yaralı İ.A.'yı araçtan indirip yol kenarına yatırdı. Araç sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, araçtan inen bir kişi yaralının yanında bir süre bekledi. Olaya tanık olan vatandaşlar da yaralının yanına geldiler. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Otomobil içerisinde bulunan yaralı şahsın yol kenarına bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yol kenarına park eden bir otomobildeki yaralı kişi yol kenarına yatırılıyor. Otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken araçtan inen diğer kişi de adamın yanında bekliyor.