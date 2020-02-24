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Sürücü kursu sahibi ofisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu

Avcılar’da bir sürücü kursu sahibi Ercan Özmen, silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Avcılar'da bir sürücü kursu sahibi Ercan Özmen, silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre olay Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi üzerinde bulunan sürücü kursunda yaşandı. Sürücü kursu sahibi Ercan Özmen (43) ofisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada olay yerine gelen Özmen'in yakınları da gözyaşı döktü.


Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

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