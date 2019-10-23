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Sürücülere sonbahar hediyesi

Sürücüler için akaryakıt alışverişlerinde avantaj sağlayacak kampanya duyurusu yapıldı.



Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Aytemiz, sürücülere hediye puanlar kazandıracak. Konuyla ilgili bilgi veren Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, "2010 yılından bugüne müşterilerimize Aytemiz Gaz olarak hizmet veriyoruz. LPG pazarının her alanında örnek ve yenilikçi bir firma olmak için sürekli çaba sarf ediyor, dünya çapında kabul edilen tüm standartları istasyon ve tesislerimizde uyguluyoruz. LPG; motorun ömrünü uzatan, yüksek performans sunan ve aynı zamanda ekonomik bir ürün. Başlattığımız bu kampanya kapsamında da müşterilerimize LPG'nin sağladığı tüm bu avantajlara ek olarak tek seferde yapacakları 60 TL ve üzeri 3'üncü Aytemiz Gaz alışverişlerinde, yakıt alımlarında kullanılmak üzere 15 TL değerinde hediye puan kazandıracağız” dedi.

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