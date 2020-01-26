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Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce ağaca çarptı

Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarpan sonrada duvara çarparak duran otomobil kağıda döndü.

Kaza nedeniyle araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. 1 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza, saat 07.00'de Beşiktaş İlçesi Büyükdere Caddesi Maslak yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UA5407 plakalı sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı ardından duvara vurarak durabildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil kaza nedeniyle hurda yığınına döndü.


Kaza sebebiyle otomobil içinde bulunan 3 kişide sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları araçtan çıkararak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.


Yaralılar daha sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinden otomobilin kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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