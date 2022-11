Sütçü İmam, Esenler'de anıldı

Esenler Belediyesi, 103 yıl önce düşmana ilk kurşunu sıkarak Kahramanmaraş'taki Milli Mücadele'yi başlatan Sütçü İmam'ı vefatının 100. yılında panelle andı.

Esenler Belediyesi, “Gidenlerin Ardından” projesi çerçevesinde milli ve manevi büyükleri her ay bir programla anma geleneğini sürdürüyor. Bu programların ilkinde Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele'nin simgesi haline gelen ve süt sattığı için "Sütçü İmam" olarak bilinen milli kahraman Sütçü İmam düzenlenen panelle anıldı. Sütçü İmam'ın vefatının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen “Vefatının 100. Yılında Sütçü İmam” paneli, Sütçü İmam'ı anlatan filmle başladı. Panelde öğrenciler Sude Naz Çakıl, Elif Karabulut ve Fatma Berra Doğan, Sütçü İmam ile ilgili bir bildiri sundu. Sude Naz Çakıl, “Sütçü İmam Hakkında Yazılmış Eserler Tezler ve Makaleler”, Elif Karabulut, “Sütçü İmam ve Misyonu” ve Berra Doğan ise “Sütçü İmam'ın Mücadelesi” başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdi. Programın moderatörlüğünü ise yazar ve şair Şakir Kurtulmuş üstlendi. Programda katılımcılara Cahit Zarifoğlu'nun “Sütçü İmam” adlı eseri ile süt ikram edildi.

“Kahramanlıkları bize yol gösteriyor “

Şair ve yazar Şakir Kurtulmuş, “Gidenlerin Ardından” programının önemli bir çalışma olduğunu belirterek “Bu proje, belediyemizin öğrencilerimize yönelik yaptığı çalışmalardan biri. Bizim için gençler çok önemli. Gençlerle ilgili yaptığımız çalışmaları her dönemde artırarak devam ettirdiği için belediyemize ve Kültür Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Anadolu'da, Milli Mücadele yıllarında Sütçü İmam gibi çok sayıda kahraman ortaya çıktı. Her birisi bulundukları bölgede Sütçü İmam gibi mücadeleyi başlatan, ilk kurşunu sıkan, ilk yazıyı yazan, ilk hutbeyi okuyan, ilk konuşmayı yapan kahramanlar oldular. Dolayısıyla bizim için bir kişi çok önemli. Biliyorsunuz Kur'an'ı Kerim'de ‘Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı dirilten tüm insanlığı diriltmiş gibidir' ayeti var. Yani bir kişiyle başlıyor her şey. Onun için hiçbir zaman kendimizi, yaptıklarımızı hafife almayalım. Anadolu'da o Milli Mücadele dönemlerinde, Kurtuluş Savaşı başlamadan önce bizim kahramanlarımızın neler yaptığına daha dikkatli bir bakalım. Nasıl başlatmışlar bu mücadeleyi, bir kişiyle nasıl yola çıkmışlar? Bunlar bizim için çok iyi birer örnek teşkil ediyor. Kahramanlıkları bize yol gösteriyor. Onun için bütün kahramanlarımıza minnettarız. Onların o mücadeleleriyle ve kahramanlıklarıyla Kurtuluş Savaşı'na girebildik. Dolayısıyla vatan bu şekilde bizim vatanımız oldu ve kurtuldu.” İfadelerini kullandı.