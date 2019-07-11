Sütte yeni nesil ambalaj

Yeni nesil şişe; karton ve opak şişelerin aksine; içindeki sütün görünmesi, taşıma kolaylığı ve kırılma ve ezilmelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

İnovatif ürünlerle süt tüketimini artırmayı amaçlayan Marka, değişen tüketici ihtiyaçlarını ve araştırma içgörülerini gözeterek geliştirdiği yeni nesil şişeleriyle Türkiye'de süt tüketimini artırmayı hedefliyor. Yapılan bilgilendirmede; pastörize sütünü yeni nesil şeffaf ve dayanıklı şişeye taşıyan marka, karton ve opak şişelerin aksine; içindeki sütün görünmesi, taşıma kolaylığı ve kırılma ve ezilmelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

"Ezilme, patlama ve kırılmalara karşı da dayanıklı hale getirdik"

Pazar araştırmaları neticesinde süt alırken tüketici önceliklerinin tazelik, lezzet, taşıma kolaylığı, besin değerinin korunması ve ulaşılabilir fiyat olduğunu belirten İçim Pazarlama Direktörü Selin Dora Falay; "Biz tüketicinin süte en taze haliyle ulaşmasını hedefliyoruz. Bu sebeple, uzun soluklu AR-GE çalışmalarımız neticesinde günlük üretilen pastörize sütleri, dünya genelinde yükselen bir trende sahip olan ve süt kategorisinde geleceğin ambalajı olarak nitelendirilen yeni nesil şeffaf şişelere taşıdık. Hâlihazırda cam şişelerde yer alan günlük sütlerimizin yanına, kullanım kolaylığı ve sütü görerek almayı sağlayan şeffaf şişelerdeki pastörize sütleri ekledik. Özellikle buzdolaplarımızdan eksik etmediğimiz sütü; ezilme, patlama ve kırılmalara karşı da dayanıklı hale getirdik. Geliştirdiğimiz yeni nesil şeffaf şişeler ve kullandığımız özel kapak sayesinde tüketicilerin güvenli bir şekilde kaliteli, taze ve besin değeri korunmuş süte ulaşmasını kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Selin Dora Falay, yeni nesil şeffaf şişedeki tam yağlı, yarım yağlı ve sade çeşitlerinin yanı sıra, süt içmeyenlerin bile içeceği çikolatalı sütü, ürün gamına kattıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte de inovatif ürünleri tüketiciyle buluşturmak ve süt tüketimini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.