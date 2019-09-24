Sütün geleceği, Dünya Süt Zirvesi kapsamında İstanbul'da konuşuluyor

Dünyanın 8'inci ve Avrupa'nın ise 3'üncü büyük süt üreticisi olan Türkiye, bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Sütün geleceğinin ele alındığı zirvenin 2'nci gününde açılış konuşmacısı olan Ak Gıda CEO'su Ali Sözen, zirvenin Türkiye'nin üretim potansiyelini dünyaya göstermek için büyük bir fırsat olduğunu aktardı.

Her yıl Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından, dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen Dünya Süt Zirvesi bu yıl İstanbul'un ev sahipliğinde başladı. Dünyada üretilen sütün yüzde 75'inin temsil edildiği Uluslararası Sütçülük Federasyonu'na üye 44 ülkeden üreticiler, sanayiciler, araştırma kuruluşları, enstitü temsilcileri, tüketiciler ve kamu olmak üzere 2 binin üzerinde profesyonel 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da ağırlanıyor. Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri üreticisi Ak Gıda'nın Platin sponsorluğunu üstlendiği zirve 'Yaşam için Süt' temasıyla gerçekleşiyor.

"Süt endüstrisi dünyayı besliyor"

Zirvenin ikinci günü düzenlenen 'Dünyanın beslenme kaynağı olarak süt ürünleri' başlıklı oturumda açılışı yapan ve sütçülüğün potansiyeline değinen Ak Gıda CEO'su Ali Sözen, "Süt ve süt ürünleri çok yönlü kullanılabiliyor. Süt, sağlıklı beslenme özelliğinin yanı sıra; toplumlara sağladığı ekonomik ve sosyal katkılarıyla karşımıza çıkıyor. Dünya'nın beslenme alışkanlıklarını geliştirmede süt çok önemli bir yere sahip ve aslında süt endüstrisi dünyayı besliyor. Özellikle yüksek besin değerine sahip oluşu, sütü diğer gıda ürünlerinden ayırıyor. Biz de günde 5 bin ton süt işleme kapasitemizle Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri üreticisi olarak yenilikçi ürünlerimizle, süt tüketimini arttırmak için çaba gösteriyoruz" dedi.

"Türkiye'nin üretim potansiyelini tüm dünyaya göstereceğiz"

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'nin, Türkiye'nin son teknoloji üretim hatlarını, süt kalitesi ve üretim potansiyelini dünyaya göstermek için büyük bir fırsat olduğunu da belirten Ali Sözen, "Zirvenin Türkiye'de düzenlenmesi, ülkemiz adına büyük bir başarı olmakla birlikte süt sektörümüzde birçok gelişmeye destek sağlayabilir. Dünya Süt Zirvesi'nin ülkemizde yapılması için yıllardır büyük çaba gösteren Ulusal Süt Konseyi'ne ve emeği geçen organizasyon komitesine teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.