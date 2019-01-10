Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde Cemal Kaşıkçı eylemi

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen ve üzerinden 100 gün geçmesine rağmen cesedi bulunamayan Cemal Kaşıkçı için konsolosluk binası önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından konsolosluk binasının olduğu sokağa temsili olarak Cemal Kaşıkçı ismini verdi.

2 Ekim tarihinde girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın 100 gündür bulunamayan cesedi için Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından konsolosluk binası önünde eylem yapıldı. Ellerinde dövizlerle konsolosluk önünde toplanan grup adına Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar Sorumlusu Göksu Özahıshalı basın açıklaması yaptı. Daha sonra ise grup üyeleri konsolosluk binasının bulunduğu Akasyalı sokağa, temsili olarak Cemal Kaşıkçı ismini verdi. Cemal Kaşıkçı isminin yazılı olduğu levha sokak girişindeki direğe asıldı. Grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

“Vahşice katledilen Kaşıkçı'nın bedeni halen bulunamadı”

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar Sorumlusu Göksu Özahıshalı, “Bugün İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi devlet görevlileri tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için buradayız. Uluslararası Af Örgütü aktivistleri ve hak savunucuları olarak, Arap dünyasının ifade özgürlüğü için sesini yükselten Kaşıkçı için adalet talep ediyoruz. 2 Ekim 2018'de bu sokaktan geçerek Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu binasına giren Kaşıkçı, Suudi yetkililer tarafından zorla kaybedildi. Kaşıkçı'nın akıbetine dair bir soruşturma başlatan Türkiye yetkilileri, Kaşıkçı'nın Konsolosluk binasında boğularak öldürüldüğünü ve vücudunun parçalara ayrıldığı sonucuna vardı. Vahşice katledilen Kaşıkçı'nın bedeni halen bulunamadı” diye konuştu.

“Sokağın ismini ‘Cemal Kaşıkçı' olarak değiştiriyoruz”

Özahıshalı, "Tam da bu nedenle, katledilmesinin yüzüncü gününde, Kaşıkçı'nın son görüldüğü sokağın adını “Cemal Kaşıkçı” olarak değiştirdik. Bu sembolik eylemle Kaşıkçı için adalet talebimizi yineliyoruz. Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi, tüm dünyanın gözlerini Suudi Arabistan'a ve Prens Salman'a çevirdi. Cinayete dair göstermelik bir soruşturma başlatan Suudi yetkililerin adil ve güvenilir bir süreç yürüteceğine inanmıyoruz. Türkiye yetkililerinin Kaşıkçı cinayetinin cezai soruşturulmasına dair çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ama tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Kaşıkçı cinayeti ayrıca uluslararası bir soruşturmaya da konu olmalıdır. Uluslararası Af Örgütü olarak Kaşıkçı cinayetinin ve bu cinayet çerçevesinde işlenen işkence ile diğer suç ve ihlaller hakkında bağımsız bir Birleşmiş Milletler soruşturması başlatılması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kasım ayında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'den soruşturma talep edeceğini söylemiş, her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aralık ayında Birleşmiş Milletler'i de devreye sokabileceklerini belirtmişti. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak, 3 aydan uzun bir süre önce katledilen Kaşıkçı için BM'den soruşturma talep edilmesine yönelik çağrımızı tekrarlıyoruz. Cemal Kaşıkçı için adalet istiyoruz” açıklamasını yaptı.