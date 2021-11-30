Suudi Arabistan Umre ziyaretinde aşı kriterlerini güncelledi; "Türkiye için açıklanan yeni bir bilgi yok"

Türkiye ve umreye gidişi henüz onaylanmamış olan diğer ülke vatandaşları için açıklanan yeni bir bilgi yok. Umreci, Suudi Arabistan tarafından onaylanmış aşılardan birini yaptırmışsa direkt Umresini yapabiliyor. Ayrıca karantina durumuna tabii tutulmuyor” dedi.

Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri dahilinde Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmek isteyenler için kısıtlamaları güncelledi. Buna göre Suudi Arabistan tarafından tanınan aşıları yaptıranlar karantinaya alınmazken, Suudi Arabistan tarafından onaylanmayan ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınan aşıları yaptıranlar 3 gün karantinada kalacak. Karantinasını tamamlayanlardan negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

Suudi Arabistan, 2 doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson açılarını kabul ettiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, “Suudi Arabistan'ın umre açısından Türkiye ve umreye gidişi henüz onaylanmamış olan diğer ülke vatandaşları için açıklanan yeni bir bilgi yok” dedi.

Suudi Arabistan'ın Umre şartları ile alakalı açıklamasına değinen Diyaeddin Şahin, “Umre açısından Türkiye veya umreye gidişi henüz onaylanmamış olan diğer ülke vatandaşları için açıklanan yeni bir bilgi yok. Daha önce Suudi Arabistan'a girişte, umrecilerin yaptırması gereken aşılar belirlenmişti. Bunlar Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan aşılardı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış olan fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan diğer aşılarla ilgili ise izin giriş yoktu. Sinovac ve Biontech aşısı arasında olan fark gibi düşünebiliriz bunu. Suudi Arabistan bu konuda ki kriterini güncelledi. Suudi Arabistan tarafından onaylanmış aşılardan birini yaptırmışsa umreci, direk umresini yapabiliyor. Ayrıca karantina durumuna tabii tutulmuyor. Eğer, Dünya Sağlık örgütü tarafından onaylanmış fakat Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış aşıyı olursa şayet yurda giriş yapabiliyor. Ancak 3 günlük karantina şartı ile kabul edilebiliyor. Üçüncü günün sonunda PCR testinin negatif olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Kâbe-i Muazzama yollarının vatandaşlarımıza açılmasını umut ediyorum"

Suudi Arabistan'ın nüfusu yüksek olan Müslüman ülkelerden hâlâ umreci kabul etmediklerini vurgulayan Şahin, “Zaman zaman bazı güncellemeler yapıyorlar. En son Bangladeş'i kabul ettikten sonra yeni bir durum oluşmadı. Bu durumun bir an önce düzeleceğini ve Kâbe-i Muazzama yollarının vatandaşlarımıza açılmasını sağlayacaklarını umut ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.