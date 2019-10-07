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‘Su'yun Masalı' etkinliği Kartal'da çocuklar ile buluştu

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Ekim ayı programı kapsamında, sanatçı Selin Akoğlu’nun anlatımıyla gerçekleşen ‘Su’yun Masalı’ etkinliği, Kartallı çocuklar ile buluştu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Ekim ayı programı kapsamında, sanatçı Selin Akoğlu'nun anlatımıyla gerçekleşen ‘Su'yun Masalı' etkinliği, Kartallı çocuklar ile buluştu.


Türkiye'nin ilk ve tek Masal Müzesi'nde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda çocuk ve velisi katıldı. Etkinlikte sanatçı Selin Akoğlu, bir şifahanede geçen ve kendini bulma/tekâmül yolculuğuna dair anlattığı masala şiir, türkü, bendir ve lir de yerleştirerek çocukların bütün ilgisini anlatımına yoğunlaştırdı. Sanatçı yer yer çocuklarla birlikte interaktif doğaçlamalar yaptı. Anlatıcının kelimeler ve enstrümanlarla ortaya koyduğu masal dünyasında dolaşan çocuklar, anlatım süresinde adeta büyülendi.


Etkinliğin sonunda oldukça keyifli vakit geçirdikleri gözlemlenen çocuklar ve aileleri, böylesine etkileyici programları kendileriyle buluşturduğu için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

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