Swarovski ailesine ait Tyrolit, Egeli - Egesan'ın çoğunluk hissesini satın aldı

Swarovski ailesine ait dünyanın en büyük aşındırıcı ve bileyici takımlar üreticilerinden Tyrolit, Türkiye'nin önde gelen aşındırıcı ürünler imalatçılarından Egeli-Egesan Grup'un çoğunluk hissesini satın aldı.

Dünyanın en büyük aşındırıcı ve bileyici takım ve inşaat sektörü için makine üreticilerinden Tyrolit, küresel aşındırıcı pazarındaki konumunu daha da güçlendirmek Türkiye ve Orta Doğu bölgesinde hızlı büyüyen pazarlarda daha güçlü yer bulabilmek için Türk şirketi Egeli - Egesan Grup'un büyük hissesini satın aldığını duyurdu. Aşındırıcı ve bileyici takımlar ve inşaat sektörü için makine üreten Avusturyalı Tyrolit, 1919 yılında Daniel Swarovski tarafından kurulmuş ve halen yüzde 100 aile şirketi. Tyrolit, 5 kıtada, 11 ülkede ve 29 üretim tesisinde yaklaşık 4 bin 600 çalışan ile faaliyet gösteriyor.

Thomas Friess: "Büyüyen pazarlara erişim imkanı sağlayacak"

Satın alma ilgili Tyrolit'in CEO'su Thomas Friess “Egeli - Egesan gibi stratejik önemde bir aşındırıcı üreticisinin çoğunluk hissesini alabildiğimiz için çok memnunuz. Bu ortaklık, rekabet yeteneğimizi güçlendirecek ve Türkiye ve Orta Doğu bölgesinde hızlı büyüyen pazarlara erişim imkanı sağlayacak. Şirketlerin Türkiye'de bulunduğu lokasyon bize farklı coğrafyalara ulaşmak için harika bir altyapı sunuyor. Bunu Tyrolit, teknolojisi, üretim bilgisi ve yenilikçi gücüyle birleştirerek çok yakın zamanda Türkiye ve Orta Doğu pazarındaki müşterilerimizle karşılıklı fayda sağlayacağımız bir tablo oluşturacağız. Aşındırıcı teknolojisinde küresel bir lider olarak, bölgedeki müşterilerimize eksiksiz bir ürün gamıyla, tek bir lokasyondan hizmet verecek ve kullanıcıların üretim maliyet ve süreçlerini iyileştirmelerine destek olacağız” şeklinde ifade etti.

Didem Egeli: "Staretejik ortaklığımız gurur verici"

Egeli - Egesan Yönetim Kurulu Başkanı Didem Egeli “Büyük emek, gayret ve yatırımla var ettiğimiz Egeli - Egesan Grup şirketlerinin, dünyanın önde gelen aşındırıcı üreticilerinden Tyrolit, ile geliştirdiği stratejik ortaklık gurur verici. Tyrolit,'in Egeli - Egesan'a yaptığı bu büyük yatırımı; kaliteli ürün geliştirme, üretme ve pazara sunma başarımızın bir yansıması olarak değerlendiriyorum” dedi.

Cemil Çaldağ: "Ortaklığımız yoğun rekabet ve kriz döneminde büyük önem taşıyor"

Egeli - Egesan Genel Müdürü Cemil Çaldağ ise “Egeli - Egesan Grup, kesme ve taşlama taşları, flap diskler ve aşındırıcı bantlar gibi, farklı uygulamalar için aşındırıcı ürünler imalatında faaliyet gösteriyor. Türkiye ve Avrupa pazarlarında köklü bir geçmişe sahibiz. Çerkezköy'deki üretim tesisleri ve İstanbul'daki şirket merkezinde yaklaşık 200 çalışan ile faaliyet gösteriyoruz. Şirketlere ismini veren İlhan Egeli tarafından 50 yıl önce kurulan ve başarıyla bugüne gelen Egeli - Egesan, sektörde marka bilinirliği en yüksek olan işletmeler arasında yer alıyor. Bu stratejik ortaklık, aşındırıcı pazarındaki yoğun rekabet ortamında özellikle de kriz dönemleri için büyük önem taşıyor. Tyrolit, ortaklığı ile birlikte, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümemizi hızlandıracak, artan finansal gücümüzle müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Tyrolit, ürün teknolojisi ve marka gücünü yanımıza alarak, kullanıcılara en doğru aşındırıcı çözümlerini ve en üstün ürünleri sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.