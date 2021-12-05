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Szalai 3 maç sonra 11'de

Fenerbahçe’de bir süredir Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından 11’de şans verilmeyen Attila Szalai, Çaykur Rizespor mücadelesiyle birlikte 3 maç sonra 11’de yerini aldı.

Fenerbahçe'de bir süredir Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından 11'de şans verilmeyen Attila Szalai, Çaykur Rizespor mücadelesiyle birlikte 3 maç sonra 11'de yerini aldı.


Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai 3 maç sonra 11'e döndü. Teknik Direktörü Vitor Pereira tarafından daha önce 11'de düşünülmeyen Szalai, ligde oynanan Galatasaray, Göztepe ve Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşmalarının ardından Rizespor maçıyla 11'de yer aldı.

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